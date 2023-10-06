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Düzensiz göçe karşı askeri deniz misyonu gündemde

6 Ekim 2023

AB, Tunus üzerinden deniz yoluyla düzensiz göçü önleyebilmek için çareler arıyor. Borrell, Irini askeri deniz misyonunun Tunus'u da kapsayacak şekilde genişletilmesini değerlendirdiğini belirtti.

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Irini misyonuna katılan bir gemi
Irini misyonu, Libya'ya yönelik silah ambargosunun yanı sıra insan kaçakçılarıyla müdadeleye katkı sağlamayı hedefliyorFotoğraf: picture-alliance/dap/BMVg/Bundesverteidigungsministerium

Avrupa Birliği (AB) düzensiz göçü engellemek için Akdeniz'de halen yürütülen askeri deniz misyonlarının kapsamını genişletmeyi değerlendiriyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele için AB'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin daha iyi kullanılması için görevlendirildiğini söyledi. Borrell, bu nedenle Akdeniz'de halen yürütülmekte olan Irini deniz misyonunun kapsamının genişletilmesini önermeyi düşündüğünü söyledi. AB'nin Irini misyonu esasen Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesini hedefliyor.

Borrell, insan kaçakçılığı ve ticareti ile mücadele için bilgi toplamanın Irini misyonunun görevleri arasında olduğunu ifade etti. Bu misyonun Tunus karasularında da yürütülecek şekilde genişletilmesi halinde başarılı olabileceğini belirten AB yetkilisi, bunun için Tunus'un onayının gerektiğini vurguladı. Bu nedenle de askeri bir misyonun mümkün olup olmayacağının henüz belirsiz olduğunu dile getiren Borrell, Tunus'un kendi kıyılarında AB'nin bir askeri misyonuna onay vereceği yönünde hiçbir emare bulunmadığını belirtti.

Borrell bunun yanı sıra Tunus sınır koruma ekiplerine destek için AB'nin danışma misyonu oluşturmasının da yararlı olabileceğini söyledi. Böyle bir misyon ile göçmenlerin ülkenin güney sınırından Akdeniz kıyısına gelmesinin zorlaştırılması öngörülüyor.

Tunus ile AB arasında gerginlik

Ancak Tunus ile AB arasında göç konusunda gerginlik yaşanıyor. Tunus, AB'yi sıkı ortaklık için verilen taahhütleri yerine getirmemekle suçluyor. Tunus ile AB arasında varılan mutabakata göre, ülkeye bir milyar eurodan fazla mali yardım yapılması, bunun karşılığında da Tunus'un düzensiz göçe ve insan kaçakçılarına yönelik mücadeleyi artırması öngörülüyor. İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen Afrikalı göçmenlerin çoğu için Tunus, en önemli transit ülke.

AB ülkelerinin tümünün Irini'nin kapsamının genişletilmesine onay verip vermeyeceği de henüz bilinmiyor. Denizden kurtarılan göçmenlerin AB ülkeleri arasında adil bir şekilde dağıtılması konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Libya açıklarında insan kaçakçıları ile mücadele için de yürütülen Sophia misyonu 2019 yılında sonlandırılmıştı.

dpa/JD, EC

 

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