Düzce'de deprem: Artçılar sürüyor

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde hissedilen depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Artçılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Yaralıların durumuna ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Artçı depremler sürüyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 06.50'de 4.3 büyüklüğünde, 9.45 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce'de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce'de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce'de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

Düzce'de meydana gelen depremde çok sayıda bina hasar gördü Fotoğraf: DHA

Soylu: Can kaybı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Deprem nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar battaniyelerle evlerinden çıkarken kısa süre içerisinde 18 artçı şok yaşandı. Bu artçı depremlerin en büyüğü saat 04.37'de merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, zeminden 8.52 derinliğinde meydana geldi.

DW,ANKA,DHA / TY,ET