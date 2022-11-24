Düzce'de 180 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Düzce'de dün gece meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. AFAD'ın açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23.11.2022 tarihinde saat 04:08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide, an itibariyle Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 16 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir.

AFAD'ın açıklamasında, 23 Kasım saat 19:00 itibarıyla Düzce'de elektrik kesintisi bulunmadığı ve Afet Psikososyal Grubu tarafından bin 708 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiği de kaydedildi. Ayrıca AFAD, Jandarma, Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli dernekler tarafından sağlanan seyyar mutfaklarla deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımının da devam ettiği duyuruldu.

Düzce'ye AFAD Başkanlığı'ndan 1 milyon TL acil yardım gönderildiği de açıklamada belirtilirken; halka, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunuldu.

ANKA / ET,TY