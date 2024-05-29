Düsseldorf'taki yangını kiracının çıkardığı şüphesi

Düsseldorf'ta üç kişinin öldüğü yangını binanın zemin katındaki büfeyi işleten kiracının çıkardığından kuşkulanılıyor. Şüpheli de yangında ölmüştü.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 16 Mayıs gecesi üç kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına yol açan yangını altı katlı binanın zemin katındaki büfeyi işleten 48 yaşındaki kiracının çıkardığından kuşkulanılıyor.

Düsseldorf emniyetinden ve savcılıktan Salı günü yapılan ortak açıklamada, soruşturmanın mevcut durumuna göre 48 yaşındaki büfe işletmecisinin dükkana benzin döküp tutuşturduğunun varsayıldığı belirtildi.

Açıklamada soruşturmalar neticesinde elde edilen bilgilerin, şüphelinin büfeye benzin dökerek tutuşturduğuna işaret ettiği belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde büfeye yangın hızlandırıcı olarak benzin döküldüğü tespit edilmişti.

Büfe işletmecisinin binada oturan bazı komşularla kavgalı olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca kendisine yıl sonunda sona erecek olan kira sözleşmesinin uzatılmayacağının da ev sahibi tarafından tebliğ edildiği bildirildi. Açıklamada şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü de kaydedildi.

Yabancıların da yaşadığı binanın ırkçılar tarafından kundaklanmış olabileceğinden şüphelenilmişti. Soruşturma bu haliyle sonuçlanırsa tek şüpheli öldüğü için dosya kapatılacak.

Yangın yaklaşık iki hafta önce Flingern semtindeki bir apartmanın zemin katında bulunan büfede çıktı. Yangında büfe işletmecisinin yanı sıra 55 ve 18 yaşlarında iki erkek daha hayatını kaybetti. Yangında ağır yaralanan bir kadının yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

dpa/AFP/TY,HT

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