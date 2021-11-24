 Dünyanın ilk otoyolu AVUS 100 yaşında | GÜNDEM | DW | 24.11.2021

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GÜNDEM

Dünyanın ilk otoyolu AVUS 100 yaşında

Dünyadaki ilk otoyol, 1921 yılında Almanya’da açılan Berlin’deki AVUS isimli 9 kilometrelik yol. Dünyadaki tüm otobanların da atası olan AVUS açıldığında trafiğe kapalıydı; sadece motor yarışları ve trafik testleri için kullanılıyordu. Efsanevi pilot Michael Schumacher dahil, tüm ünlü yarış pilotları kariyerlerine burada başladı. Gelin 100 yıllık otoyolun nelere tanıklık ettiğine bir göz atalım.

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