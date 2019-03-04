Dünyanın en zengini yine Jeff Bezos

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlanan dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’ta her yıl yayınlanan, "Dünyanın en zenginleri" listesinde Jeff Bezos, geçen sene olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer aldı. Buna göre, internetten alışveriş devi Amazon'un kurucusu, sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan 55 yaşındaki Bezos, geçen yıldan bu yana servetini 19 milyar dolar arttırarak 131 milyar dolara yükseltti. Listenin ikinci sırasında ise yine geçen yıl olduğu gibi 2019’da da Microsoft’un kurucusu Bill Gates yer alıyor. Gates de servetine bir yıl içinde 6 buçuk milyar dolar ekleyerek, maddi varlığını halihazırda 96,5 milyar dolara çıkardı.

İlk 20’de 14 ABD'li

Forbes listesinin üçüncü sırasında 82,5 milyar dolarlık servetiyle bir başka ABD’li girişimci Warren Buffett, dördüncü sırada ise Fransız LVMH şirketinin sahibi Bernard Arnault var. Söz konusu listenin ilk on sırasında en büyük düşüşü ise Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg yaşadı. Serveti bir yıl içinde 9 milyar dolar azalarak 62,3 milyar dolara inen Zuckerberg beşincilikten sekizinciliğe düştü. Listenin ilk 20 sırasında yer alan isimlerden 14’ü ABD vatandaşı. Asya kıtası ise en zenginler listesinde iki isimle temsil ediliyor. Bunlar 13’üncü sıradaki, Hindistan şirketi Reliance Industries'in sahibi Mukesh Ambani ve 20’nci sıradaki Çin ınternet devi Tencent’in yönetim kurulu başkanı Ma Huateng.

AFP / ET,EC

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