Dünyanın en zengin kadını olmayı nasıl başardı?

Fransız kozmetik milyarderi Françoise Bettencourt Meyers, 100 milyar dolar servet sınırını aşmayı başaran ilk kadın unvanına sahip. Peki Bettencourt Meyers bunu nasıl başardı?

Para kazanmak paranızın olması gerekir. Bu prensibin en iyi örneklerinden biri, Fransız milyarder Françoise Bettencourt Meyers.

Bettencourt Meyers, Aralık ayında, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin listelediği 100 milyar doları aşkın servete sahip olan kişiler arasına adını yazdıran ilk kadın oldu. Bettencourt Meyers, 2023 yılında, hâlihazırda sahip olduğu servetine tam 28,6 milyar dolar eklemeyi başardı.

Serveti 4 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 96,2 milyar dolara gerileyen Bettencourt Meyers, bu gerilemeye rağmen dünyada açık ara farkla en zengin kadın olma özelliğini sürdürüyor. Bettencourt Meyers aynı zamanda, Bloomberg hesaplamalarına göre dünyanın en zengin 13'üncü kişisi konumunda. Kendi milyarderler listesi de bulunan Forbes dergisinin hesaplamalarına göre ise Bettencourt Meyers dünyanın en zengin 15'inci kişisi. Hesabı her nasıl yaparsanız yapın, kendisi bu listeye her hâlükârda girmeyi başaran bir avuç kadından biri.

Nasıl bu kadar zengin oldu?

Bettencourt Meyers, kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu. 94 yaşında vefat ettiği 2017 yılına kadar dünyanın en zengin kadını konumunda olan anne Liliane Bettencourt, kızına büyük kısmı L'Oreal hissesi olmak üzere 40 milyar dolarlık bir servet bıraktı.

70 yaşındaki Bettencourt Meyers, yalnızca L'Oreal kurucusu Eugene Schueller'in torunu değil, aynı zamanda aynı annesi gibi tek çocuk. Bu da L'Oreal hisselerinin tamamının kendisine aktarıldığı anlamına geliyor. Bugün şirketin yüzde 34,7'lik hissesi Bettencourt Meyers'a ait.

Liliane ve Françoise Bettencourt, anne-kız, dünyanın en zengin kadınları olma unvanını kazandı Fotoğraf: Thierry Orban/abaca/picture alliance

Şirketi yöneten üçüncü kuşak olma özelliğini taşıyan Bettencourt Meyers, 16 kişilik yönetim kurulunda da yönetim kurulu başkan yardımcısı sıfatıyla yer alıyor. İki oğlu da yönetim kurulu üyesi. Yıllar boyunca hisselerini satarak nakite çeviren Bettencourt Meyers'ın bugün sahip olduğu en değerli varlık hâlâ L'Oreal hisseleri.

Kozmetik sektörünün lideri

1909 yılında Fransa'da kurulan L'Oreal, bugün dünyanın en büyük kozmetik üreticisi konumunda. Lancome, Kiehl's, Maybelline ve Garnier gibi önde gelen markaların tümü L'Oreal'e ait. Dünya çapında 85 bini aşkın kişiyi istihdam eden şirketin gelirleri, 2022 yılında 38 milyar euroyu aştı.

Ancak L'Oreal yüz yılı aşkın tarihinde her zaman bugünkü gibi kâr etmedi. Şirketin hisseleri yıllar boyunca dibe vurmuş durumdaydı. Ancak 2011 yılında hisselerin değeri yükselişe geçti. Hisse fiyatı, 2012 yılında 100 euroyu aştı. Bunu takip eden dönemde hisselerin değeri neredeyse düzenli olarak artışa geçti.

19 Aralık tarihinde tarihi rekor kırarak değeri 460 euroyu geçen hisseler, şirketin değerini 240 milyar euronun üzerine çıkardı. Böylece Bettencourt Meyers'ın kişisel değeri de 100 milyar doları aşmış oldu.

Ancak Bettencourt Meyers, Fransa'daki en zengin kişi değil. Bu unvana sahip olan kişi, lüks ürünler üreticisi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault. Uzun yıllar boyunca dünyadaki en zengin kişi unvanına sahip olan Arnault, Bloomberg'e göre 179 milyar dolar servete sahip.

1909'da kurulan ve giderek büyüyen L'Oreal şirketi bugün hâlâ kısmen kurucunun torununa ait Fotoğraf: imageBROKER/picture alliance

Zirveye giden engebeli yol

Bettencourt Meyers için zirveye yükselmek çok kolay bir iş olmadı. Bazen dünyanın en zengin kadının kızı olmak bunu başarabilmek için tek başına yeterli olmuyor. Bettencourt Meyers, uzun yıllar boyunca sosyetik davranışlardan ve kamuoyunun gözünden kaçındı ve kitaplar yazdı.

Bettencourt Meyers'ın annesiyle ilişkisi de zaman zaman sorunluydu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık, dünya çapında manşetlere taşındı ve Fransa'da yaşanan en büyük skandallardan biri oldu. Kamuoyu tarafından "L'affaire Bettencourt" (Bettencourt Meselesi) ismi verilen skandal, kısa süre önce üç bölümlük bir Netflix dizisine dahi konu oldu.

Bettencourt Meyers, 2007 yılından itibaren birçok kişiyi annesinin bozulmakta olan akıl sağlığını istismar etmeye çalışmakla suçladı. Kendisinin bu suçlamaları yönelttiği kişilerin arasında eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bile vardı. Nihayetinde anne-kız, anlaşmazlıklarını mahkemede çözdü ve Bettencourt'un mal varlığı, yatırımları ve mülkü, ailesinin hukuki velayeti altına alındı.

2019'da Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının ardından, Bettencourt Meyers ve L'Oreal, restorasyon için 200 milyon euro bağışta bulundu Fotoğraf: Thierry Mallet/AP Images/picture alliance

Doğru dengeyi bulmak

Bu uzun hukuki mücadeleler süresince Bettencourt Meyers, duruşunu korudu ve annesinin varlığıyla bir arada tutmayı başardı. Bugünse yaşadığı skandalı atlatmış izlenimi veriyor.

Annesinin ölümünden bu yana nesilden nesile aktarılmış bu serveti tek başına yöneten Bettencourt Meyers, 2018 yılında milyarderler listelerine adını yazdırmaya başladı. Bettencourt Meyers, son yıllarda 40 milyar dolarlık serveti iki katına katladı ve L'Oreal hisselerinin patlama yapmasından ötürü bu servetin üzerine koymaya devam etti. Ancak borsada bugün artan hisselerin, yarın düşebildiğini de unutmamak gerekiyor.

Bettencourt Meyers, sahip olduğu L'Oreal hisselerine ek olarak ailesine ait holdingleri ve yatırım şirketleri Tethys ile çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

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