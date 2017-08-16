Dünyanın en yaşanacak şehri Viyana

Dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması yıllar sonra değişti. Avustralya'nın Melbourne şehri The Economist dergisinin yaşanacak şehirler sıralamasındaki birinciliğini Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kaptırdı.

İlk beşe giren diğer şehirler Osaka (Japonya), Calgary (Kanada) ve Sydney (Avustralya) oldu. Şimdiye kadar listeye giren tek Alman şehri Hamburg ise ilk 10'daki yerini kaybetti. Hamburg, 18'inci sıraya geriledi.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Lübeck Bu Hansa kentinde gezinirken denizciliğin cazibesini her yerde hissediyorsunuz. Merkezi, Trave Nehri’nin iki kolu ile çevrili bir ada gibi. Bu Baltık Denizi’nin su yolu. Ticaret, Lübeck’in geç Ortaçağ’da zengin olmasını sağladı. Bugün hala birçok bina Lübeck’in şanlı zamanına tanıklık ediyor. Yaklaşık 1.800 bina koruma altında. Eski kent merkezi 1987’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Wismar Lübeck ve Wismar’ın çok ortak yönü var. Kuzey Almanya’daki Hansa kasabaları suyun üzerinde ve de Wismar’ın Baltık Denizi’ne doğrudan erişimi var. Her ikisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde ve ziyaret edenler övgüyle bahsediyor. Özellikle Wismar’da görülmeye değer yerler arasında Üç Katedraller, liman ve tipik kırmızı tuğlalı binaların yer aldığı tarihi meydanı bulunuyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Quedlinburg Saksonya-Anhalt Eyaleti’ndeki Quedlinburg, UNESCO komisyonunu ikna etti. 1994’ten beri kilisesi, kalesi ve eski kent merkezi Dünya Mirası Listesi’nde. 6. yüzyıldan kalma 1.200 yarı kagir binası, parke taşlarla karakterize edilmiş dar sokaklarıyla burası benzersiz bir Ortaçağ manzarası sunuyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Görlitz Rönesans, Gotik, Barok: Almanya’nın en doğu kentinde üç stil yan yana. Çok yönlü kent manzarası birçok Hollywood yapımcısını cezbetti. Kent meydanı “Soysuzlar Çetesi”, “Büyük Budapeşte Oteli” ve “Goethe” gibi ünlü filmlere set olmuş. Fotoğrafta suni kar kullanılmış bir film seti yer alıyor. Görlitz, bu özelliğiyle Görliwood olarak da anılıyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Fritzlar Hessen Eyaleti yarı kagir binalar devletidir. Buradaki 400 bin evin bakımı için çok şey yapılıyor. Bu evler Ortaçağ ustalarının ahşap ve kilden kalıcı ve güzel binalar yapabilme yeteneklerinin kanıtı adeta. Bunlar içinde önde gelen yerler arasında tamamen bu evlerle çevrili meydanıyla Fritzlar geliyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Bamberg Tarihi Bamberg’i çekici kılan eski belediye binası, simgeleri ve fotojenik yapısı. Regnitz Nehri üzerindeki yapay bir ada üzerine kurulmuş kasaba zamanında piskoposluk tepesiyle sivil ada kenti arasındaki sınırı oluşturuyordu. Belediye binası, Bamberg’te bulunan 2 bin listelenmiş binadan biridir. Eski kent merkezi 1993’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Heidelberg Heidelberg, 19. yüzyıldan beri Neckar Nehri üzerindeki konumu, eski köprüsü, kalesi ve eski kent merkeziyle romantikleri büyülüyor. Goethe, Hölderlin, Heine ve Hegel gibi şair ve filozoflar kentten ilham almış. Her yıl Heidelberg’de romantizmin tadını çıkarmak isteyen 12 milyon turist Neckar’a geliyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Rothenburg ob der Tauber Bavyera’daki Rothenburg, eski Alman kasabalarıyla ilgili her klişeyi barındırıyor. İyi korunan, dolambaçlı, huzur verici. Yarı kagir binaları da cabası. Rothenburg’un Ortaçağ merkezinin büyük bir kısmı korunmuş ve yürüyüş yapılabilen surlarla çevrili. Kasaba modern bir görüntüden neredeyse uzak. Rothenburg ob der Tauber Almanya’nın romantik yürüyüş rotası üzerindeki dikkat çeken bir nokta.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Passau IIz, Inn ve Tuna nehirleri Passau’da buluşur. Inn, Passau’nun 17. yüzyıldan kalma barok eski şehir merkezinde Tuna ile birleşip son bulur. Aralarında Aziz Stephan Katedrali’nin de olduğu dikkat çekici birçok kilise ve manastır mevcut. Piskoposluk kilisesi eski şehir merkezinin en üst noktasında, şehir manzarasına hakim bir yerde bulunuyor.

Almanya’nın en güzel 10 tarihi şehir merkezi Freiburg Kaiserstuhl tepeleri ile Kara Ormanlar arasında yer alan Freiburg, yüksek yaşam kalitesiyle tanınır. Eski şehir merkezi boyunca uzanan küçük su dolu kanallar buna katkıda bulunur. Belki bir zamanlar drenaj sisteminin bir parçasıydı fakat bugün şehrin çekiciliğine katkıda bulunuyorlar. Ama dikkat! Efsaneye göre yanlışlıkla bu kanala giren kişi Freiburglu biriyle evlenmek zorunda.



Yaşanacak şehirler arasında 6'dan 10'unculuğa kadar yer alan metropoller ise şöyle sıralanıyor: Tokyo, Vancouver, Toronto, Kopenhag ve Adelaide. Sıralamanın sonundaki şehirler ise Şam, Dhaka, Lagos, Karaçi ve Port Moresby (Papua Yeni Gine).

Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor. 140 büyük şehir arasında yapılan seçimde altyapı, eğitim, sağlık hizmetleri, istikrar ve kültür kategorilerinde kıyaslama yapılıyor.

2018 şehir turizminin yıldızları Sevilla, İspanya İspanya’nın incilerinden Sevilla, Lonely Planet’in seyahat uzmanlarının tavsiye listesinde zirvede yer alıyor. Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin kısmen burada çekiliyor oluşu da Sevilla’nın bu popülerliğine önemli katkıda bulundu. Ayrıca yoğun trafiğiyle ünlü bu metropolün son yıllarda bir bisiklet şehrine dönüşmüş olması da Sevilla’yı ayrıca çekici kılan özellikler arasında yer alıyor.

2018 şehir turizminin yıldızları Detroit, ABD Bir zamanlar “otomobil metropolü” olarak bilinen ABD’nin Detroit kenti uzun yıllar süren gerileme devrinden sonra yeniden yükselişe geçti. Nüfusuna paralel olarak şehre gelen turist sayısında da artış görüldü. Yaratıcı genç nüfus da şehrin terk edilmiş binalarını galerilere, dükkanlara ve imalathanelere çevirerek şehrin çehresini değiştirdi.

2018 şehir turizminin yıldızları Canberra, Avustralya Canberra’yı ziyaret edenler Avustralya’nın ruhuna yolculuk yapmış oluyor. Ulusal Galeri, Ulusal Kütüphane ve Avustralya Savaş Anıtı gibi ziyaret edilmeye değer birçok yer burada bulunuyor. 250 hektarlık yürüyüş ve bisiklet yollarıyla dolu, Avustralya’nın nesli tükenmekte olan hayvanlarına ev sahipliği yapan Ulusal Arboretum da görülmeye değer.

2018 şehir turizminin yıldızları Hamburg, Almanya Elbe Filarmonisi’nin yanı sıra Almanya’nın bu liman incisini çekici kılan birçok özelliği daha bulunuyor. Lonely Planet’e göre şehir, açık görüşlülüğü ve Avrupa çapında ünlü olan gece hayatı gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

2018 şehir turizminin yıldızları Kaohsiung, Tayvan Tayvan’ın Kaohsiung şehri listedeki tek Asya şehri olarak ilk 10’da göze çarpıyor. Turistlerin şehirde en çok rağbet gösterdiği yapılar ise geleneksel tapınak ve limandaki kültür merkezi.

2018 şehir turizminin yıldızları Anvers, Belçika Klasik bir duruş ve modern bir karizmaya sahip bir şehir olarak tanımlanabilecek Belçika'nın Anvers şehri kendine listede 6. sırada yer bulmuş. Barok tarzın önemli temsilcilerinden ünlü ressam Rubens'in memleketi olan şehrin 2018 yılında ev sahipliği yapacağı “Antwerp Baroque 2018” de merakla beklenen etkinliklerden.

2018 şehir turizminin yıldızları Matera, İtalya Dünyanın en eski yerleşimine sahip şehirlerinden biri olan Matera’daki mağara evlerin tarihi 9 bin yıla kadar gidiyor. İtalya’nın kayalıklara yayılmış bu tarihi şehri aynı zamanda 2019’da Avrupa’nın kültür başkenti olacak. Lonely Planet'in önerisi: Şehir spotların altında kalıp kalabalıklaşmadan büyülü atmosferinin tadını çıkartın.

2018 şehir turizminin yıldızları San Juan, Porto Riko Maria Kasırgası geçtiğimiz Eylül ayında Porto Riko’nun San Juan şehrinden de geçmiş ve geçtiği yerlerde arkasında büyük tahribat bırakmıştı. Ancak seyahat uzmanları şehrin hızla eski Karayip güzelliğine kavuşacağından emin.

2018 şehir turizminin yıldızları Guanajuato, Meksika Bu şehirde bulunan gümüş madeni nedeniyle bir zamanlar Guanajuato refah düzeyi yüksek Meksika şehirlerinden sayılıyordu. Şehirde ihtişamlı görünümleriyle dikkat çeken kiliseler, göz alıcı meydanlar ve sayısız tiyatro bulunuyor. Renkli evleriyle de ayrı bir sevimlilik kazanan bu ufak şehir kısa süre önce de Disney filmi Coco’nun setine ev sahipliği yaptı.

2018 şehir turizminin yıldızları Oslo, Norveç Listedeki beş Avrupa şehrinden biri de Norveç’in başkenti Oslo. 2018’de şehirde iki özel kutlama var: Kral ve kraliçenin 50. evlilik yıldönümleri ve Opera binasının 10. yaş günü. Genel anlamda da çok sayıda konser ve etkinlik Oslo’yu ziyaret edilmeye değer kılıyor.



DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe