Dünyadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajları

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine bir ay kala kendisi ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında dünyanın dört bir tarafından geçmiş olsun dilekleri geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump ve eşinin hızlı bir şekilde iyileşmelerini umduğunu kaydetti. Danışmanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Merkel'in "Umarım koronavirüs bir an önce iyileşir ve tamamen sağlıklı olurlar" dediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Trump çiftine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımd,a geçmiş olsun dileklerini iletti. Johnson kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus de çiftin "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Covid-19 hepimizin savaşmaya devam ettiği bir mücadele. Hergün. Nerede olursak olalım" dedi ve Trump çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Seçim yarışı ne olacak?" tartışması

Trump'ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde koronavirüse yakalanması seçim kampanyasını nasıl yürüteceğini tartışmaya açtı. Cumhuriyetçiler, önümüzdeki günlerde Trump'ın katılacağı bazı seçim etkinliklerini iptal olacağını tahmin ediyor. Ancak Demokratların adayı Joe Biden'la karşı karşıya geleceği 15 Ekim'deki ikinci televizyon münazarasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Gözlemcilere göre koronavirüse yakalanmasının Trump'a seçim yarışında avantaj mı yoksa dezavantaj mı getireceği şimdilik belirsiz. Sosyal medyada koronavirüse yakalanmasının bir seçim kampanyası olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapılsa da bunun doğru olduğunu gösteren bir işaret şimdilik yok.

Koronavirüs salgınını yeterince ciddiye almadığı ve seçim kampanyalarında maske takmadığı gerekçesiyle sık sık eleştirilen Trump'ın hastalığı nedeniyle seçim tarihinin değişmesine ise ihtimal verilmiyor. Anketlere göre, salgının henüz kontrol altına alınamadığı ABD'de Demokratların adayı Joe Biden seçim yarışında kılpayı önde.

Koronavirüsü başlangıçta "Çin virüsü" olarak da niteleyen Trump'ın testinin pozitif çıkması üzerine Çin'in Global Times gazetesi editörü Hu Xijin, Twitter'da "Başkan Trump ve eşi Covid-19'u önemsememe kumarının faturasını ödüyor. Bu haber, ABD'de salgının vahametini gösteriyor. Trump ve ABD'nin imajına olumsuz bir etkisi olacak ve tekrar seçimini de olumsuz etkileyebilir"paylaşımında bulundu.

AFP, Reuters / SSB, HS

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