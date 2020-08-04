Dünyadan Lübnan'la dayanışma mesajları

Lübnan'da meydana gelen şiddetli patlamalar sonrasında bütün dünyadan dayanışma mesajları geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Aksoy, "Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut'a gidecek

Fransa, ülkeye iki askeri uçak ile yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere yardım malzemesi ve sivil savunmadan da 55 uzman personel göndereceğini açıkladı. Ayrıca 10'dan fazla uzman hekimin de yaralıları yerinde tedavi etmek üzere derhal bölgeye gitmek üzere hazırlandığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da perşembe günü Beyrut'a gidererek Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakan Hasan Diyab ile biraraya gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel destek sözü verirken muhalefetten Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour, Beyrut'un onlarca yıldır çok sayıda felakete sahne olduğunu hatırlatarak uluslararası yardım sağlanamaması halinde ülkedeki devlet yapısının ayakta kalamayacağını vurguladı.

Yeşiller Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour

DW'ye konuşan Nouripour, patlamaların sorumlularının derhal bulunmasını talep etti ve Almanya'nın da yardım edebileceği her alanda destek sunması gerektiğini söyledi. Yeşiller partili politikacı, İsrail'in bile Lübnan'a yardım teklif etmesinin yaşanan dramın boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti. Nouripour, son aylarda sert bir ekonomik kriz, açlık ve yoksullukla sarsılan ülkeye yardım için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail'den yardım teklifi

Patlamanın ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile Lübnan'a yardım konusunu görüştüğü bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuen Rivlin de Twitter'den yaptığı açıklamada Lübnan halkının acısını paylaştıklarını belirtti ve bu zor dönemde destek olabileceklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu büyük felakette kalbimiz Lübnan halkıyladır. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa dilerim. Allah'ın selameti ve merhameti üzerinize olsun" diye yazdı.

Vatikan'dan da dayanışma mesajı

Papa Françesko da Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamanın ardından uluslararası toplumu bölgeye acil yardımda bulunmaya çağırdı. Papa, hayatını kaybedenler ve yakınları için dua ettiğini söyledi. Vatikan'ın internetten yaptığı açıklamada dini ve siyasi çatışmaların yaşandığı bölgede bütün tarafları el birliği yapmaya ve uluslararası toplumun da yardımı ile Lübnan'a bu krizi atlatmada destek olmaya çağırdı.

Lübnan medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin patlamanın meydana geldiği bölgeyi afet bölgesi ilan ettiğini ve bakanlar kuruluna da olağanüstü hal ilan etmesi tavsiyesinde bulunduğunu bildiriyor.

Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından ilk olarak Körfez Ülkeleri'nin yardım teklif ettiği dikkat çekti. Katar'ın yaralıların tedavisi için sahra hastaneleri kurulmak üzere malzeme yollayacağı, Kuveyt'in de acil yardım için tıbbi malzeme göndereceği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yaralıların tez zamanda iyileşmesini umut ettiklerini duyurdu.

dpa,KNA,DW/ETO,HS

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