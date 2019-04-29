 Dünyadan 1 Mayıs manzaraları | DÜNYA | DW | 01.05.2019

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DÜNYA

Dünyadan 1 Mayıs manzaraları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada kutlanırken, bazı ülkelerde şiddetli protestolar yaşandı. Rusya ve Fransa’da çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Yunanistan’da ulaşım sektöründeki grev hayatı felç ediyor.

Russland St. Petersburg - Proteste zum 1. Mai (DW/V. Izotov)

Fransa’nın başkenti Paris’te sendikalar tarafından organize edilen 1 Mayıs eyleminde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Şehrin güneyindeki Montparnasse Garı yakınlarında yaşanan olayda, emniyet güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken en az 165 kişi gözaltına alındı. Eyleme çok sayıda "Sarı Yelekli"nin de katıldığı bildiriliyor. Son aylarda sık sık şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Paris’in Champs-Élysées Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle 1 Mayıs gösterilerine kapatıldı.

Putin karşıtları gözaltında

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine katılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar atan 30’dan fazla eylemci gözaltına alındı. Ülkenin önde gelen muhalif liderlerinden Alexei Navalny’yi destekleyen yaklaşık 2 bin kişilik grupta yer alan eylemcilerin "Hırsız Putin!" sloganları attığı belirtiliyor. Diğer yandan başkent Moskova’da yapılan 1 Mayıs etkinliklerinde de binlerce komünist, Sovyetler Birliği bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Emeklilik yasasındaki tartışmalı reform ve hayat koşullarının ağırlaşması nedeniyle halk içinde Putin’e karşı memnuniyetsizliğin arttığı bildiriliyor.

Griechenland Athen - Demonstrationen zum 1. Mai

Yunanistan’da ulaşım felç

Yunanistan’da ise sendikalar maaşların arttırılması ve işsizliğin azaltılması talebiyle ulaşım sektöründe bir günlük grev eylemine gitti. Adalar ile Yunanistan arasındaki trafik açısından çok önemli olan vapur seferleri de, ülkedeki tüm limanlarda denizcilerin söz konusu greve katılması nedeniyle iptal edildi. Ayrıca raylı ulaşım da ülke genelinde grev sebebiyle felç olurken, başkent Atina’da belediye otobüsü şöförleri 24 saat boyunca direksiyona oturmama kararı aldı. Yüzde 18,5 işsizlik oranı ile Avrupa Birliği (AB) içinde en kötü durumda olan Yunanistan’da, ekonomik krizin başladığı 2010 yılından bu yana 400 binden fazla iyi eğitimli gencin ülke dışına göç ettiği bildirliyor.

AFP, dpa / ET,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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