 Dünyada koronavirüs vakaları 36 milyonu aştı | DÜNYA | DW | 10.10.2020

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DÜNYA

Dünyada koronavirüs vakaları 36 milyonu aştı

Dünyada koronavirüs vakalarında artış gözleniyor. Reuters’in açıkladığı verilere göre, dünya çapında 36 milyon 600 bin kişide virüs tespit edilirken, 1 milyon 62 bin 428 kişi hayatını kaybetti.

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, 4 bin 721 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Böylece ülkede bir gün içinde görülen vaka sayısı üst üste üç gün 4 bini aşmış oldu. Toplam vaka sayısı 319 bin 381'e ulaşırken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 604'e yükseldi.

Almanya'nın sınır komşusu Polonya’da da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 5 bin 300 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu, ülkede pandeminin başından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı. Resmi rakamlara göre, toplam vaka sayısının 121 bin 638'e ulaştığı Polonya'da şimdiye kadar 2 bin 972 kişi hayatını kaybetti.

Rusya da vaka sayılarının tırmanışa geçtiği ülkeler arasında. Son 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısının 12 bin 846 olarak açıklandığı ülkede, toplam 1 milyon 285 bin 84 kişinin enfekte olduğu belirtildi. ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra en fazla koronavirüs vakasının kaydedildiği ülke olan Rusya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise bu ülkelere göre çok daha düşük. Resmi verilere göre, toplam 22 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten en ağır etkilenen ülke olan ABD'de de en az 58 bin 328 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Yeni vakalarla birlikte ülkede görülen toplam vaka sayısı 7 milyon 69 bin'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 213 bin 778 olarak açıklandı.

USA Trump verlässt Krankenhaus

Trump, üç günlük tedavisinin ardından hastaneden ayrılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'a ve eşi Melania Trump’a da geçen hafta COVID-19 teşhisi konmuş, Trump üç günlük tedavinin ardından hastaneden ayrılarak Beyaz Saray'a dönmüştü. Tedavisi süren Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın anketlerde önde göründüğü Florida ve Pennsylvania'da düzenlenen seçim kampanyalarına katılacağını açıklamıştı.

DW,Reuters / SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Madrid'de olağanüstü hâl ilan edildi

Vaka sayılarının yükseldiği Madrid'de hükümetle bölgesel yönetim arasında korona önlemleri konusunda anlaşmazlık çıktı. Merkezi hükümet, anlaşma sağlanamayınca kentte olağanüstü hâl ilan etti.  

Merkel ikinci bir kapanmaya karşı uyardı

Robert Koch Enstitüsü Almanya'da vaka sayısının günde 10 bine kadar çıkabileceği uyarısı yaparken Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İkinci bir kapanmadan kaçınmalıyız" dedi.  

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