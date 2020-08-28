 Dünyada koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı | DÜNYA | DW | 31.08.2020

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DÜNYA

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı, virüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 845 bin olarak kaydedildi. Koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'de son bir gün içinde 1482 yeni vaka tespit edildi.

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Dünyada tespit edilen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 25 milyonu geçti. ABD'nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD'de yaklaşık 6 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. İkinci sırada ise 3 milyon 900 bin civarında vaka ile Brezilya yer aldı. Brezilya'yı yaklaşık 3 milyon 500 bin vakanın kaydedildiği Hindistan takip ediyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ölümlerin sayısı ise şimdiye kadar yaklaşık 845 bin olarak kaydedildi. Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ABD. Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 183 bin kişi Covid-19 sonucu yaşamını yitirdi.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke olan Brezilya'da ise 120 bin kişi öldü. Ölüm vakalarında Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alan Meksika'da ise Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin civarında oldu.

Uzmanlar, vaka sayısının ve buna bağlı olarak koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının tespit edilenden daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de yeni vaka sayısı 1482

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının sayısında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden paylaştığı bilgilere göre vaka sayısı 268 bin 546'ya ulaştı.

30 Ağustos verilerine göre, yeni vaka sayısı 1482 olarak kaydedildi. 945 ağır hastanın bulunduğu Türkiye'de koronavirüs sonucu 42 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam vefat sayısı 6 bin 326 olarak kaydedildi.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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