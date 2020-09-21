Dünyada korona alarmı, önlemler yeniden sıkılaştırılıyor

Korona vakalarının dünyada giderek daha hızlı yayılmaya başladığı uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yaklaşık iki milyon korona vakasının kayıtlara geçtiğini duyurdu. Bir önceki haftaya göre artışın yüzde 6'dan fazla olduğuna işaret eden DSÖ, geçen hafta salgının başlangıçından bu yana bir hafta içinde en fazla kayıtlı vakanın tespit edildiğini vurguladı. Geçen hafta en yüksek artışın yüzde 11'le Avrupa olduğuna dikkat çeken DSÖ, Afrika'da ise kayıtlı vakaların bir önceki haftaya göre yüzde 12 gerilediğini vurguladı.

Dünya genelinde vaka artışına karşın ölümlerde gerileme var. DSÖ'nün verilerine göre geçen hafta dünyada 37 bin kişi daha korona yüzünden hayatını kaybetti. DSÖ, bu rakamla bir önceki haftaya göre yüzde 10 civarında azalma kaydedildiğine de dikkat çekti. Ancak ölüm sayılarındaki azalma eğilimi, Avrupa için geçerli değil. Avrupa'da korona ölümleri geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 bin daha fazla oldu. DSÖ, bunun da Avrupa'da ölümlerin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 27 artışa tekabül ettiğini vurguladı.

İngiltere'de önlemler yeniden sıkılaştırılıyor

Önlemler sıkılaştırılıyor

Vaka artışıyla birlikte ülkeler de korona önlemlerini yeniden sıkılaştırmaya başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgınla ilgili verilerin kötüleşmesi üzerine hazırlanan yeni önlemler paketini bugün parlamentoya sundu. Hazırlanan korona önlemlerine göre Perşembe gününden itibaren ülkedeki restoranlar, publar ve barlar saat 22.00'de kapılarına kilit vuracak. Futbol stadyumlarının 1 Ekim'de açılması planı da şimdilik rafa kaldırılacak.

Avusturya'da da ülkenin batısında restoranların kapanma saatleri öne çekildi. Buna göre Voralberg, Tirol ve Salzburg eyaletlerinde restoranlar saat 22.00'de kapanacak. İspanya'da da özellikle başkent Madrid'de durum endişe verici. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, başkent sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Herkese sosyal teması en aza indirgemesi çağrısında bulunan Illa, "Ülkenin tamamında durum endişe verici, ama en fazla Madrid'de" diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de salgındaki yeniden artış trendine dikkat çekerek normalleşme adımlarının erken attıklarını söyledi. Hükümetinin yaz tatilinde kısıtlamaları kaldırmasının bir hata olduğu itirafında bulunan Babis, "Bu tekrarlamak istemeyeceğim bir hataydı" dedi. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech de ülkede korona vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine dün görevinden istifa etmişti.

Çekya'da da korona vakaları artışa geçti

Dünya genelinde artışın en yüksek olduğu ülkeler ise ABD, Rusya, Brezilya ve Hindistan. ABD'de her gün ortalama 40 bin yeni korona vakası kayıtlara geçiyor. Hindistan'da sadece Salı günü kayıtlara geçen vaka sayısı ise 75 bin.

İran'da üçüncü dalga uyarısı

Öte yandan İran hükümetinin korona sorumlusu Alirıza Sali, üçüncü dalga uyarısında bulundu. "İstatistikler, yakında üçücü dalgayı yaşayacağımızı gösteriyor" diye konuşan Sali, üçüncü dalganın ilk ikisinden daha kötü olabileceğini söyledi. Sali, hükümetten özellikle 13 milyon nüfuslu başkent Tahran'da korona önlemlerini artırmasını istedi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına sıcak baktığı belirtiliyor.

İran'da her gün yaklaşık 3 bin 300 yeni korona vakası kayıtlara geçiyor.

dpa,AFP/HS,BÖ

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