Dünyada korona ölümleri 700 bini geçti

ABD'deki Johns Hopkins Enstitüsü'nün son verilerine göre, dünya çapında 700 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son iki haftanın istatistikleri, ortalama her 15 saniyede bir kişinin, her saat başı ise 247 insanın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Enstitü'nün verilerine göre dünya genelinde toplam vaka sayısı 18 milyon 500 binin üzerinde. İyileşenlerin sayısı ise yaklaşık 11 milyon.

İşte dünyadaki güncel koronavirüs verileri ve olayları:

Türkiye:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı bin 83 artarak 234 bin 934'e yükseldi. Resmi verilere göre dün 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 5 bin 765 oldu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi bir tabloya işaret ettiğini ifade etti.

Avrupa

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Kurulu verilerine göre, Salı ve Çarşamba günleri arasında bin 271 koronavirüs vaka sayısı kaydedilerek en yüksek günlük rekora ulaşıldı. Ukrayna'da tedbirlerin iki ay önce gevşetilmeye başlanmasının ardından vaka sayılarında önemli bir yükseliş gözleniyor. Almanya'da ise Alman Hekimler Birliği, hastanelerin potansiyel bir ikinci dalga için hazırlıklı olduğunu duyurdu. Birlik, "Yoğun bakım ve izolasyon odalarımızın kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Hastanelerimiz yılın başından bu yana koruyucu ekipman stoğunu da artırmış durumda" açıklamasını yaptı.

Asya

Japonya'da bir valinin gargaranın koronavirüse karşı çözüm olabileceğini söylemesinin ardından eczane rafları boşaldı. Binlerce insan sosyal medyaya üzerinde boş rafların fotoğraflarını ve maske ve dezenfektan arzı yetersizliği yaşanan pandeminin ilk günlerini anımsatan kareleri paylaştı. Vali Hirofumi Yoshimura'nın Salı günü bir basın toplantısında içinde povidon iyodür bulunan bir gargarayı düzenli olarak kullanan 41 hastanın tükürüğünde daha az viral enfeksiyona ve daha hafif koronavirüs semptomlarına rastlandığını gösteren bir araştırmaya referans vererek "Koronavirüsü gargara ile yenebiliriz" demişti. Japon Hükümet Sözüsü Yoshihide Suga, valinin açıklamalarının farkında olduklarını ve söz konusu çalışmadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Afrika

Güney Afrika Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, yaklaşık 24 bin sağlık çalışanı COVID-19'a yakalandı ve 181'i hayatını kaybetti. Bütün vakaların yüzde 5'ini sağlık çalışanları oluşturuyor. Güney Afrika, Afrika'nın koronavirüsten en ağır etkilenen ülkesi. 521 binin üzerindeki vaka sayısıyla kıtadaki bütün vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Güney Afrika ayrıca dünya çapında en ağır etkilenen ilk beş ülkeden biri konumunda.

Latin Amerika

Latin Amerika koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı bölge. Reuters'in resmi verilere dayanan anketine göre, dünya çapındaki bütün ölümlerin yüzde 30'u bu bölgede yaşandı. Bu, 206 binin üzerinde ölüme tekabül ediyor. Brezilya, yaklaşık 96 bin ölümle bölgenin en ağır etkilenen ülkesi. Brezilya'yı, 46 bin ölümle Meksika takip ediyor. Bunun yanı sıra virüs Kolombiya, Arjantin ve Bolivya'da hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Öte yandan dünyada "ikinci dalga" kaygısı büyüyor. Bazı hastaneler hazır olduklarını duyursalar da bir aşının ya da güvenilir bir tedavinin henüz bulunmamış olması endişe sebebi.

AP, AFP, dpa, Reuters / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe