 Dünyada hemşire alarmı | DÜNYA | DW | 11.03.2021

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DÜNYA

Dünyada hemşire alarmı

Uluslararası Hemşireler Konseyi, ağır iş yükü, olumsuz çalışma koşulları ve tükenmişlik nedeniyle mesleği bırakan hemşire sayısında artışa dikkat çekerek hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.

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Türk Hemşireler Derneği'nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), koronavirüs salgınıyla geçen bir yılın sağlık çalışanları üzerinde yarattığı yıpratıcı etkiye dikkat çekerek pek çok hemşirenin işini bırakma noktasına geldiği uyarısında bulundu.

130'u aşkın ülkeden hemşire derneklerini çatısı altında barındıran ICN'in, üye derneklerle yapılan anketlere dayanarak hazırladığı rapora göre mesleği bırakan ve bırakma niyeti taşıyan hemşirelerin sayısı artıyor. Derneklerin yüzde 20'si 2020 yılında mesleği bırakan hemşirelerin sayısının arttığını bildirdi. Derneklerin yüzde 90'ı ağır iş yükü, yetersiz kaynaklar, tükenmişlik ve stresin meslekten ayrılma nedeni olarak başı çektiğini belirterek bu yıl ya da pandemi sona erdiğinde mesleği bırakma niyetinde olanların sayısının da arttığını kaydetti.

"Yeni mezunların yetişmesi 3-4 yıl alacak"

Rapora göre hemşire derneklerinin yüzde 70'i aşkın bölümü, ülkelerinde hemşire sayısının artırılmaya çalışıldığını belirtse de yeni mezun hemşirelerin yetişerek çalışma hayatına hazırlanmasına kadar geçecek sürede 3 ila 4 yıllık bir boşluk oluşacağına işaret etti. Dernekler bu süre zarfında tecrübeli hemşirelerin büyük oranlarda meslekten ayrılmasından endişe ettiklerini bildirdi.

"13 milyon kişilik açık oluşabilir"

ICN, hemşire sayısındaki mevcut yetersizlik, hemşirelerin yaşlanması ve Covid-19'un etkisini artırması nedeniyle pandemi sonrasında 13 milyon kişilik açık oluşabileceği endişesini dile getirdi. Ağır iş yükünün yarattığı travmalar nedeniyle yakın gelecekte meslekten kitlesel ayrılmalar olabileceği uyarısı yapan ICN, hükümetleri hemşirelerin işten ayrılması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için şimdiden harekete geçmeye ve hemşirelerin koşullarını iyileştirmeye çağırdı.

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Sağlık çalışanlarından istifa ve izin yasağına tepki

Yüzde 17'si 10 yıl içinde emekli olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2020 yılı itibarıyla dünyada 27,9 milyon hemşire bulunuyor. 5,9 milyon kişi olarak tahmin edilen hemşire açığının yüzde 89'luk bölümünün düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde yoğunlaştığı, Afrika, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde açığın önemli oranlara ulaştığı belirtiliyor.

İş gücünün yaşlanması sonucu önümüzdeki on yıl içinde dünya çapında hemşirelerin yüzde 17'sinin emekliye ayrılması bekleniyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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