Dünyada gıda fiyatları onuncu ayda da düştü

FAO, uluslararası gıda fiyatlarının Eylül 2021 sonrasındaki en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. Gerilemede bitkisel yağlar, süt ürünleri ve şeker fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

Dünyada gıda fiyatları onuncu ayda da düşmeye devam etti. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyat endeksi, Ocak ayında 131,2 olarak kaydedilerek Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aralık ayında fiyat endeksi 132,2 olarak açıklanmıştı.

Uluslararası alanda ticareti yapılan en önemli gıda ürünlerini kapsayan endeks, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrasında, geçen yıl Mart ayında 143,7 puanla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ocak ayı fiyat endeksi, geçen yıl Mart ayına göre fiyatlarda yüzde 18'lik düşüş anlamına geliyor.

Bitkisel yağlarda fiyatlar yüzde 2,9 geriledi. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/H. Reinhard

Bitkisel yağ, süt, şeker ve buğdayda fiyatlar düştü

FAO, endeksteki düşüşte bitkisel yağlar, süt ürünleri ve şeker fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu, tahıl ve et fiyatlarında ise önemli bir düşüş kaydedilmediğini bildirdi. Ocak ayı verilerine göre fiyatlar bitkisel yağda yüzde 2,9, süt ürünlerinde yüzde 1,4 ve şekerde yüzde 1,1 azaldı. Et fiyatlarındaki düşüş ise yüzde 0,1 oranında kaldı.

FAO verilerine göre tahıl fiyatları yıllık bazda yüzde 4,8 artarken buğday fiyatları, Avustralya ve Rusya'daki üretimin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yüzde 2,5 oranında düştü. Buna karşılık pirinç fiyatları, ihracatçı bazı Asya ülkelerindeki güçlü yurt içi talep nedeniyle yüzde 6,2 arttı.

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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