En çok sığınmacı yaşayan ülke Türkiye

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre 3 milyon 600 bin Suriyeli, 318 bin de diğer ülkelerden gelenlerle en çok sığınmacı yaşayan ülke yine Türkiye oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Cenevre’deki merkezinden bugün yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu yıl da dünya çapında en çok sığınmacı barındıran ülke sıralamasında birinci oldu. Bu yılki sıralamayla Türkiye dokuz yıldır en çok sığınmacı alan ülke sıralamasında başı çekiyor.

UNHCR'den yapılan açıklamada, 3 milyon 600 bin Suriyeli, 318 bin de başka ülkelerden olmak üzere Türkiye‘de yaklaşık 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Bunlar resmi rakamlar, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Suriyeliler dışında en çok sığınmacı gelen ülkelerin başını Afganistan ve Irak çekiyor.

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UNHCR'den yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen ağır 6 Şubat depremleri sonrasında sığınmacılar konusunda Türkiye'nin daha fazla uluslararası desteğe ihtiyacı var. Açıklamada, "UNHCR, mültecilerin öncelikle çadır ve ayakta kalmaları için gerekli en temel ihtiyaçlarına yönelik malzemeleri karşılıyor" vurgusu yapıldı.

UNHCR’e göre Türkiye'nin sığınmacılara yönelik çalışmaları için 469 milyon euroya ihtiyacı var. Şimdiye kadar ise bunun sadece yüzde 9'u karşılandı.

KNN / ETO, BÖ