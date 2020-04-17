 Dünyaca ünlü yıldızlardan koronavirüs yardım konseri | DÜNYA | DW | 17.04.2020

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DÜNYA

Dünyaca ünlü yıldızlardan koronavirüs yardım konseri

Rolling Stones'dan Paul McCartney'ye, Billie Eilish'ten Elton John'a dünyaca ünlü yüzü aşkın müzisyenin katılımıyla düzenlenecek online etkinliğin gelirleri koronavirüsle mücadeleye aktarılacak.

Mick Jagger bu sefer sahnede değil, evde olacak

Mick Jagger bu sefer sahnede değil, evde olacak

Hafta sonunda dünyaca ünlü yüzü aşkın sanatçının katılımıyla bir koronavirüs yardım etkinliği düzenleniyor. Cumartesi akşamı TSİ 21'de başlayıp Pazar sabah 5'e kadar sürecek etkinlik, dünya genelinde birçok televizyon kanalının yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden de canlı yayınlanacak.

Konser çerçevesinde toplanacak bağışların koronavirüsle mücadeleye aktarılacağı belirtildi.

"One World – Together At Home" yani "Tek Dünya – Birlikte Evdeyiz" sloganıyla düzenlenecek konserde The Rolling Stones, Taylor Swift, , Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney ve Stevie Wonder da sahne alacak.

Etkinlikte ayrıca sinema oyuncuları Don Cheadle, Samuel L. Jackson ve Sarah Jessica Parker'ın yanı sıra Amerikan kadın milli futbol takımının yıldızı Megan Rapinoe gibi isimler de yer alacak. Etkinliğe ayrıca ABD'nin önde gelen talk show sunucularından Jimmy Fallon, Stephen Colbert ve Jimmy Kimmel de katılacak.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinden önce yerine getirilmesi gereken altı şartı açıkladı.

Washington’ın Çin’in koronavirüsü kasıtlı olarak yaydığı yönündeki komplo teorilerine Pekin'den yanıt geldi. Çoğu uzmana göre, genetik yapısı düşünüldüğünde virüsün insan yapımı olması imkansız. (17.04.2020)

Trump koronavirüs krizi devam ederken DSÖ'ye mali yardımları durdurma kararı aldı. Trump organizasyonu salgını engelleyememekle suçladı. (15.04.2020)

Alman basınında koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne ödemeleri kesme kararı ile ilgili tartışmalar öne çıkıyor. (17.04.2020)

Etkinlikte uluslararası yıldızlara ek olarak koronavirüsle mücadelede etkin rol alan insanların hikayelerine de yer verilecek.

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece TSİ 3'ten itibaren Rolling Stones ve diğer müzik yıldızları sahne alacak. Konserle ilgili olarak The Rolling Stones, "İzolasyonda bulunduğumuz evlerimizden bu etkinliğe katılacağımız için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Hedef, "küresel birlik ruhu"

Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Hugh Evans, bir sivil toplum hareketi olan Global Citizen'ın (tr. Dünya Vatandaşı) lideri. Evans'ın söz konusu etkinliği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve pop yıldızı Lady Gaga ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiği belirtildi. Etkinliğin konseptinin altında ise Coldplay solisti Chris Martin'in imzası var. Martin geçen ay, Global Citizen'ın "Together, At Home" (tr. Birlikte, Evde) serisi kapsamında Instagram üzerinden canlı bir mini konser vermişti.

Global Citizen, bu etkinlikle birlikte "COVID-19'a karşı mücadelede küresel bir birlik ve beraberlik ruhu" yaratmak istediğini belirtiyor. Evans, etkinlikle birlikte bu süreçte en ön cephede rol alan sağlık çalışanlarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca dünya hükümetleri ve büyük bağışçılara, DSÖ'yü destekleme çağrısında bulunulacak. Kendi aktardığı verilere göre Global Citizen, halihazırda DSÖ için 35 milyon dolar bağış toplamış bulunuyor.

AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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