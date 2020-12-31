Dünya yeni yıla pandeminin gölgesinde girdi

Saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı Türkiye'de yılbaşı gecesi, ülke çapında büyük oranda sakin geçti. İstanbul'da, kentin en popüler eğlence bölgelerinden İstiklal Caddesi'nin giriş çıkışlarını kapatan polis, bölgeye yerli ya da yabancı kimseyi sokmadı.

İstanbul Silivri'de bir villada düzenlenen yılbaşı partisine baskın düzenleyen İstanbul İl Jandarma ekipleri, burada burada bulunan 29 kişiyi toplam 91 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dairede düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir diğer eğlenceye baskın yapan Bursa Polisi ise koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle burada bulunan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesti.

Yeni yıla Almanya'da da sakin girildi

Koronavirüs salgını sebebiyle kitlesel eğlencelere izin verilmeyen Almanya'da da yılbaşı, bu sene geçtiğimiz yıllara oranla çok daha sakin geçti.

Başkent Berlin'de her yıl bir milyondan fazla insanın katılımıyla Brandenburg Kapısı önünde yapılan büyük yılbaşı eğlencesi yerine bu sene, aynı yerde kurulan bir sahnede, canlı televizyon programı için müzisyen ve dansçıların gösterilerini sunduğu seyircisiz bir konser düzenlendi. Büyük havai fişek organizasyonu da iptal edildi.

Başkent Berlin'deki büyük havai fişek organizasyonu bu yıl iptal edildi

Berlin Polisi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin bazı yerlerde ihlal edildiğini ancak bunun kayda değer bir oranda olmadığını bildirdi. Polisin başkentte gece boyunca, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallara uymayan 80'den fazla kişiyi geçici olarak gözaltına aldığı belirtildi.

Almanya'da bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun olan hastanelere daha fazla yük getirmemek için, yaralanma tehlikesi barındıran havai fişeklerin satışına yasak getirilmişti. Ancak buna rağmen komşu ülkelerden elde edilen ya da daha önceden stoklanan havai fişekler, geçtiğimiz senelerle kıyaslanamayacak kadar az olsa da pek çok kentte atıldı.

Geleneksel olarak Almanya'da en büyük yılbaşı kutlamalarının yapıldığı kent olan Berlin'de bu yıl asayişi sağlayabilmek için, 600'ü farklı eyaletlerden olmak üzere 2 bin 900 polis memuru görev yaptı.

Şehirde, Buckow semtinde, içinde havai fişeklerin de depolandığı bir süpermarketin yanması dışında kayda değer bir olay yaşanmadığı bildirildi. Söz konusu yangının söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye memurunun katıldığı ifade edildi.

Almanya'nın diğer kentlerinde de emniyet birimleri, yılbaşı gecesinde ciddi bir hadise yaşanmadığını duyurdu.

Dünyadan manzaralar

2021'e ilk giren metropollerden Avustralya'nın Sydney kentinde, liman bölgesinde her yıl yapılan geleneksel havai fişek gösterisi bu sene de gerçekleştirildi ancak bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri‘nin (ABD) en büyük kenti New York'ta, Times Square'de düzenlenen yılbaşı eğlencesine bu yıl sadece koronavirüsle mücadeleye katılan sayılı sayıda insan davet edildi. Burada kurulan sahneye Jennifer Lopez ve Gloria Gaynor gibi şarkıcılar çıkarken, yeni yıla her sene olduğu gibi kristal zaman topu gösterisi (Ball Drop) ile girildi.

New York'taki yılbaşı kutlamaları sönüktü

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da yetkililer, normal şartlar altında dünyanın en büyük yılbaşı eğlencesinin yapıldığı Rio de Janerio kentinin dünyaca ünlü Copacabana sahiline girişi yasakladı.

Haftalardan bu yana, devletin uyguladığı ülkeye giriş yasağının da etkisiyle yeni koronavirüs vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da ise halk, başta Auckland olmak üzere pek çok kentte her yıl olduğu gibi toplu yılbaşı kutlamalarına katıldı.

Yılbaşı kutlamalarında korona tedbirlerinin uygulanmadığı ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu

Havai fişek gösterilerinin yılbaşı gecelerinde bugüne dek çok da yaygın olmadığı Yunanistan'da ise, ülkenin pek çok kentinde daha önce görülmemiş büyüklükte havai fişek gösterileri düzenlendi. Belediyelerin, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan insanları eğlendirebilmek için bu yıla mahsus olmak üzere böyle bir karra aldığı belirtiliyor.

AFP,dpa/ET,JD

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