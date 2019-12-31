 Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi | DÜNYA | DW | 01.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

Dünya yeni yılı Sydney'den Londra'ya havai fişeklerle kutladı. Yeni yıla Avustralya'daki ölümcül orman yangınları, Hong Kong ve Hindistan'da protestolar ve Kuzey Kore'deki nükleer gerilimle girildi.

default

Avrupa başkentlerinde insanlar yeni yıla Paris'te Zafer Takı, Londra'da Big Ben, Atina'da Parthenon Tapınağı ve Moskova'da Kızıl Meydan'da toplanarak havai fişekler eşliğinde girdi. Londra'da restorasyon yapılan Big Ben'in çanları olmadan ilk kez yeni yıla girildi.

New York'ta da Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, yeni yılı coşkulu bir biçimde kutladı. Avustralya'nın başkenti Sidney'de 100 binin üzerinde havai fişek patlatıldı. Avustralya'da orman yangınları nedeniyle yeni yıl kutlamaları birçok kentte iptal edilmişti. Binlerce kişinin yangınlardan kaçarak sahile sığındığı ülkede Eylül ayından beri devam eden yangınlarda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

USA Sylvester | Times Square New York

Hong Kong'da protestocular 2020 yılını demokrasi yanlısı sloganlarla kutladı. Hong Kong'lu yetkililer güvenlik gerekçesiyle gece yarısı için planlanan havai fişek gösterilerini iptal etti.

New York | Feiernde erwarten Neujahr

Ancak yeni yıl kutlamaları arasında Kuzey Kore'den tansiyonu artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programını geliştirmeye devam edeceğini ve yakın bir gelecekte "yeni bir stratejik silah" geliştireceğini duyurdu.

Hindistan'da da binlerce kişi yeni yılda Müslümanları dışladığı gerekçesi ile vatandaşlık yasasını protesto etmek için sokaklardaydı. 

Indien Proteste gegen neues Staatsbürgerschaftsrecht in Delhi

Filipinler'de de havai fişekler nedeniyle çıkan yangınlarda en az bir kişi yaşamını yitirirken 160'dan fazla kişi de yaralandı. Filipinlerin başkenti Manila'da çıkan dört ayrı yangında 3 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

Türkei | Neujahr 2020 in Istanbul

Türkiye'de yeni yıl kutlamalarında İstanbullular Ortaköy'de DJ performansı ve havai fişek gösterisi, eşliğinde yeni yıla girdi. İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

DHA, dpa, Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Australien l Silvester Neujahr 2019/2020 - Feuerwerk in Melbourne

Dünyada yılbaşı kutlamaları 31.12.2019

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ülkeler havai fişek gösterileri ve kutlamalarla 2020 yılına girdi. Dünyanın birçok büyük kentinde yılbaşı için kutlamalar yapılıyor.

Hong Kong - Neujahr 2019

Hoşgeldin 2019! 31.12.2018

Dünya 2019 yılına merhaba diyor. Yeni yıl dünyanın dört köşesinde renkli kutlamalar ile karşılanıyor.

Symbolbild Internetsperre in der Türkei

Sosyal medyada "Suriyelileri istemiyoruz" tartışması 01.01.2019

Suriyelilerin Taksim’deki yılbaşı eğlencesi görüntüleri sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Kimi kullanıcılar, "Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesini" isterken, kimileri de Suriyelilere destek verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD Ortadoğu'ya asker gönderiyor

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ABD bölgeye asker göndereceğini duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  