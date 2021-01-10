GÜNDEM

Dünya yaklaşmakta olan bir asteroidi durdurabilir mi?

Dünya’ya yaklaşmakta olan asteroit tehdidi, bilim kurgu filmlerinde sık sık karşımıza çıkar. Peki, gerçekte böyle bir soruna karşı gezegenimiz ne kadar hazırlıklı? Buna henüz verecek bir yanıtımız yok ama çok yakında olabilir. NASA’nın Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi, yani kısaca DART misyonu; 2022 eylül ayında ilk kez bir asterodin yörüngesini değiştirmeye çalışacak.