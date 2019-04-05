 Dünya Sağlık Örgütünden Libya′da salgın hastalık uyarısı | DÜNYA | DW | 12.04.2019

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DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütünden Libya'da salgın hastalık uyarısı

Libya'da son bir haftada 75 kişi ölürken 323 kişi yaralandı. DSÖ, ülkede salgın hastalıkların baş gösterebileceğini söylerken, AB ve Almanya taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Internationales Rotes Kreuz Libyen Tripolis Geländewagen (picture-alliance/dpa)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da kısa süre önce yeniden başlayan çatışmaların salgın hastalıkları beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Libya temsilcisi Dr. Syed Cafer Hüseyin, Cuma günü yaptığı açıklamada, askeri çatışmalar nedeniyle insanların yerinden edilmesinin yanı sıra ülkede su kalitesi ve temizlik sorunlarının mevcut olduğunu kaydetti. Hüseyin, bu nedenle tüberküloz, kızamık ve ishalle ilgili hastalıkların baş gösterme tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Hüseyin'in aktardığı verilere göre bir hafta önce başlayan çatışmalar kapsamında en az 75 kişi ölürken 323 kişiyse yaralandı. DSÖ'nün bölgedeki hastanelere ilaç tedarik ettiği bilgisini aktaran temsilci, "Bu malzemeler akut aşama olan ilk iki hafta için yeterli olacak" dedi.

8 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) de bir hafta içinde 8 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Halihazırda 650 aile daha güvenli bölgelere aktarılmayı talep etmiş bulunuyor" dedi. Dujarric, erişim sorunları ve askeri çatışmalardan ötürü tahliye ekiplerinin bu çağrıların yalnızca yüzde 15'ine yanıt verebildiğini de sözlerine ekledi. Dujarric, çatışma bölgelerinde mahsur kalan ailelerin güvenlik çekinceleri bulunduğunu ve ayrıca ikmal malzemelerinin de tükenmekte olduğunu kaydetti.

Sözcü, tedavi ve yardımların ihtiyacı olan kişilere ulaştırılabilmesi amacıyla, BM'nin insani ateşkes çağrısını yinelediğinin altını çizdi.

AB ve Almanya'dan çatışmaları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Alman hükümeti de, Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri General Halife Hafter'e Trablus harekatını durdurma çağrısında bulundu.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "LUO tarafından Trablus'a başlatılan askeri taarruz ve bunu takiben başkent etrafında gerilimin tırmanması, göçmenler ve mülteciler de dahil olmak üzere sivilleri tehlikeye sokmakta ve BM öncülüğündeki siyasi süreci sekteye uğratmaktadır. Bunların Libya ve bölge için ciddi sonuçları olabilir ve buna terör tehdidi de dahildir" dedi.

Mogherini, "AB ve üye devletler, tüm tarafları askeri operasyonları derhal durdurmaya çağırmaktadır. LUO ve Trablus veya yakınına hareket eden tüm güçler geri çekilmeli ve BM'nin insani ateşkes çağrısı dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de Hafter'e harekatı durdurma çağrısı geldi. BM destekli Trablus hükümetinin lideri Fayez el-Sarraj ile telefonda görüşen Merkel, ülkenin sorunlarının çözümünün askeri olmadığını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek izin taarruz başlattıklarını açıklamıştı. Hafter'in hamlesinin ardından, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler de Hafter'e karşı harekat başlatmıştı.

NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin 2011 yılında Muammer Kaddafi rejimini devirmesinden bu yana ülkede iktidar mücadelesi sürüyor. 

AP,rtr/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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