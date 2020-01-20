Dünya Sağlık Örgütü'nden Corona virüsü zirvesi

Çin'de yeni tespit edilen akciğer hastalığına sebep olan Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi. DSÖ virüs nedeniyle çarşamba günü Cenevre'de kriz zirvesi düzenlenmesi çağrısı yaptı. Açıklamada Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtildi.

Virüs hızla yayılıyor

Çinli yetkililer akciğer hastalığına neden olan virüsten ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. Yetkililere göre bugün 140 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece Çin genelinde virüse yakalananların sayısı 220'ye yükseldi. Bir hastanın daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Böylece şu ana dek virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı üçe çıktı.

Çin'de virüsün yayılmasının yanı sıra ülkenin önde gelen uzmanlarından Zhong Nanshan'ın yaptığı açıklamalar da tedirginliğe yol açtı. CCTV'nin haberine göre uzman, virüsün insandan insana geçtiğini, dolayısıyla bulaşıcı olduğunu belirtti. Zhong Nanshan 2003 yılında Çin'de Sars virüsünün etkili olduğu dönemde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Virüs ilk olarak Vuhan'da bir pazarda görüldü

Aralık ayında ortaya çıkmıştı

Vuhan'daki Sağlık Dairesi virüsün ilk olarak Aralık ayında balık ve tavuk satılan bir pazarda ortaya çıktığını açıklamıştı. Yetkililer bugüne dek virüsün insandan insana geçtiği konusunda bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa, AFP, rtr / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe