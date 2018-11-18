 Dünya Risk Raporu: Afetler en çok çocukları etkiliyor | DÜNYA | DW | 19.11.2018

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DÜNYA

Dünya Risk Raporu: Afetler en çok çocukları etkiliyor

Yardım kuruluşlarının ortaklaşa hazırladığı Dünya Risk Raporu'na göre, doğal afetlerden en çok çocuklar etkileniyor. Rapora göre, dünya üzerinde her dört çocuktan biri afet bölgesinde yaşıyor.

Philippinen Taifun Zerstörung (Reuters)

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Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre doğal felaketler yüzünden her yıl 26 milyon kişi fakir düşüyor. Afetlerin yol açtığı toplam maddi kayıplar 500 milyar doların üzerinde. (15.11.2016)

Çeşitli yardım kuruluşlarının çatı kuruluşu olan "Kalkınma Yardım Birliği" (Bündnis Entwicklung hilft) 2018 Dünya Risk Raporu'nu Pazartesi günü Berlin'de kamuoyuna tanıttı.

Raporda, çocukların dünya genelinde deprem, kasırga gibi doğal afetlerden yetişkinlerden daha fazla etkilendiğine yer verildi. Çocukların fiziki ve psikolojik olarak daha zayıf olduğu ve hukuki olarak da yetişkinlere kıyasla daha korunmasız olduğu vurgulanan raporda, afet koruma programlarında da çocukların yeterince dikkate alınmadığı belirtildi.

"Etkisi bir ömür boyu devam ediyor"

Dünya üzerinde her dört çocuktan birinin afet bölgesinde yaşadığı belirtilen raporda, afetlerin doğrudan veya dolaylı fiziki ve psikolojik etkilerini çocukların bir ömür boyu taşıyabileceği vurgulandı. Özellikle travma ve yaralanmaların tedavi edilmemesi durumunda afetlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin daha ağır olabileceği tespiti de raporda yer aldı.

Dünya Risk Raporu Endeksi'ne göre, dünya üzerinde afet riski en yüksek olan bölgeler Güneydoğu Asya, Orta Amerika, Batı ve Orta Afrika. Özellikle Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu, Tonga ve Filipinler gibi ada ülkelerinin de büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. 172 ülkenin değerlendirildiği endekse göre, Suudi-Arabistan, Malta ve Katar afet riski en düşük olan ülkeler.

Dünya Risk Raporu, 2011 yılından bu yana yayımlanıyor. Risk analizinde, deprem, kasırga, sel, kuraklık veya deniz seviyesinin yükselmesi gibi afetler göz önünde bulunduruluyor.

Epd,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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