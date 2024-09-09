Dünya Risk Endeksi: Türkiye "çok riskli" ülke

2024 Dünya Risk Endeksi’ne göre Türkiye afet riskinin "çok yüksek" olduğu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Felaketlerin boyutları nasıl sınırlandırılabilir? Yolsuzluk ve gelir adaletsizliği neden riskleri artırıyor?

Dünya Risk Raporu Endeksi'ne göre afet riski en yüksek olan ülkeler sıralamasında Filipinler ilk sırada yer alıyor.

Depremler, yanardağ patlamaları, kuraklık, sık aralıklarla yaşanan kasırga ve sel felaketleri Filipinler'de artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi.

Son olarak süper tayfun Yagi nehirlerin taşmasına ve toprak kaymasına yol açtı, en az 14 kişi toprak ve çamur içinde boğularak can verdi. Yagi, Mayıs ayından bu yana Filipinler'i vuran beşinci tayfun oldu.

Süper tayfun Yagi'nin vurduğu Filipinler'de pek çok şehirde sokaklar sular altında kaldı Fotoğraf: Ted Alibe/AFP

Ancak Filipinler'in afet riskinin en yüksek olduğu ülke olmasının tek nedeni sık ve yüksek yoğunlukta yaşanan doğa olayları değil.

Riski artıran faktörler

Dünya Risk Raporu'nu hazırlayan Kalkınma Yardım Birliği'nin Bilimsel Direktörü Katrin Radtke, doğa olaylarına maruz kalan toplumlardaki kırılganlığın ve zaafiyetlerin de afet riskini arttırdığına dikkat çekiyor.

DW'ye konuşan Radtke, kırılganlık ve zaafiyet oluşturan etkenleri, yoksulluk, yaygın yolsuzluk, sağlık hizmetleri ve afeti önleme tedbirlerinin yetersizliği olarak sıraladı.

Türkiye "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisinde

Doğal felaketler konusunda 193 ülkenin mercek altına alındığı endekse göre listenin ilk 41 ülkesi "çok yüksek riskin" bulunduğu ülkeler.

Birinci sırada yer alan Filipinler'i Endonezya, Hindistan, Kolombiya ve Meksika izliyor. 35. sırada yer alan Türkiye de, "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisinde bulunuyor. Bunda en etkili faktörün felaketlerle baş etme kapasitesindeki yetersizlik olduğu belirtiliyor.

2023 yılında Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen deprem yıkıma yol açtı Fotoğraf: /Save the Children/AP/dpa/picture alliance

Bu arada endekse göre "en kırılgan" on ülkenin sekizi Afrika'da yer alıyor. On yıllardır savaşlarla boğuşan Afganistan ve Yemen'in de "en kırılgan" toplumlar arasında yer aldığına dikkat çekiliyor. Bu ülkelerde doktor sayısının az, hastanelerin de yetersiz olduğuna işaret edilerek bu nedenle doğa olayları sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğinin altı çiziliyor.

Önleyeci tedbirlere yatırım

Her doğa olayı büyük bir doğal felakete dönüşmek zorunda değil. Önleyici tedbirlere yatırım, ölümlerin önlenmesini, zararın azalmasını sağlayabilir. Örneğin ABD ya da Avustralya gibi daha gelişmiş ve zengin ülkelerde de fırtına, kuraklık ve depremler yaşanması olasılığı çok yüksek ama kırılganlık daha az; doğa olayları ile baş etme kapasitesi de daha yüksek.

Katrin Radtke, krizler ve felaketlerden ders çıkaran ülkeler de olduğunu söyleyerek Çin'e dikkat çekti ve "Felaket riski azaltılabiliyor" dedi.

Süper tayfun Yagi Çin'i de etkisi altına aldı Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua/picture alliance

Çin bu yılki endekste de "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisinde yer almakla birlikte geçen seneye kıyasla 12 sıralık bir gelişme kaydederek 22. sıraya yerleşti.

"Bunda büyük ölçüde Çin'in koronavirüs pandemisi sonrasında kırılganlığını önemli ölçüde azaltmış olması etkili oldu" diyen Radtke, Pekin Yönetimi'nin yeni hastaneler inşa ettiğine, büyük aşılama kampanyaları yürüttüğüne, sağlık sistemine de büyük yatırımlar yaptığına işaret etti. Alman uzman bununla birlikte, "Ancak Dünya Risk Endeksi'ne yansıtamadığımız şey, bunun aynı zamanda halkın sivil özgürlükleri pahasına yapılmış olunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk ve gelir adaletsizliği ile mücadelenin önemi

Peki, doğal afetler konusundaki riskleri ve kırılganlığı azalmak için ülkeler ne yapmalı? Barajlar ve erken uyarı sistemleri, daha etkin arama kurtarma hizmetleri ile riskler azaltılabilir mi?

Radtke, tek başına geleneksel afet önleme tedbirlerinin yeterli olmayacağına vurgu yapıyor; eğitim ve sağlığa yatırım yapmanın ya da sosyal eşitsizlikleri azaltmanın büyük önem taşıdığını aktarıyor.

Yolsuzluğu engelleyen bir ülkenin, afetlerin sonuçlarıyla başa çıkmak için daha donanımlı hale geldiğinin de altını çizen Radtke, ayrıca bazı doğa olaylarının iklim değişikliği ile doğrudan ilintili olduğuna işaret ederek "Eğer insanlık küresel ısınmayı en aza indirmeyi başarırsa, o zaman daha az doğal afet yaşanacaktır" diyor.

Savaş ve ihtilafların etkisi

Uzmanlar, savaşların doğa olaylarının olumsuz etkilerini daha da artırdığı, aynı şekilde doğal afetlerin de ihtilafların daha da sertleşmesine yol açabildiğine dikkat çekiyor.

Katrin Radtke, "Şiddetli doğa olayları, kısmen iklim değişikliğinin de etkisiyle, giderek daha sık meydana geliyor. Ve bu doğa olayları çatışma bölgelerini vurduğunda felaketin boyutları daha da kötüleşiyor" gözlemini aktarıyor. Dünya Risk Raporu bu durumu "çoklu krizler" olarak adlandırıyor.

Ruhr Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Katrin Radtke Fotoğraf: IFHV/Ruhr-Universität Bochum

Bazı araştırmalar, doğal felaketler sonrasında silahlı grupların sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bu gruplar aniden yoksullaşan, yerinden edilen insanları kendi saflarına çekebiliyor. Su, gıda ya da enerji gibi kıt kaynaklar ve genellikle yardım malzemeleri için mücadele kızışıyor, çatışmalar yaşanıyor.

Ama tam tersi de olabiliyor. Katrin Radtke, doğal felaketlerin bazen tarafların acil yardım ve yeniden yapılanma için birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlamalarına yol açtığını söylüyor ve buna örnek olarak Endonezya'nın Açe eyaletinde on yıllardır süren çatışmanın 2004 yılındaki yıkıcı tsunaminin ardından sona erdiğini hatırlatıyor.

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