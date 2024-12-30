Dünya nüfusu 8,16 milyara ulaştı

Dünya nüfusu bir yılda yaklaşık 81 milyon kişi artarak 8,16 milyara ulaştı. Uzmanlara göre dünya nüfusu 2080'lerde zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçecek.

Alman Dünya Nüfus Vakfı (DSW) tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya 2025 yılına 8 milyar 160 milyon kişiyle girecek.

Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık 81 milyonluk bir artışı ifade ediyor. Yıllık büyüme oranı ise şu anda yüzde 0,9 seviyesinde. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, dünya nüfusu 2037 yılına kadar 9 milyar sınırını aşacak.

Dünya nüfusundaki artışın son yıllarda yavaşladığına dikkat çeken uzmanlar, kadın başına düşen doğum oranının dünya genelinde ortalama 2,2 olduğunu belirtiyor. Tahminlere göre, nüfus 2080'lerde yaklaşık 10 milyar kişiyle zirve yapacak. Ancak doğum oranlarındaki düşüş ve ölüm oranlarındaki artış, bu tarihten sonra nüfusun azalmaya başlayacağını gösteriyor.

Afrika kıtası, nüfus artışının merkezinde yer alıyor. Şu anda 1,2 milyar olan Afrika nüfusunun, önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkması ve yüzyıl sonunda 3,4 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum, yüksek doğum oranlarının bir sonucu olarak görülüyor.

KNA,epd/TY,MUK

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