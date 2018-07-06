 Dünya Kupası′nda yarı finalistler belli oldu | SPOR | DW | 08.07.2018

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SPOR

Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç'i 2-0 ile geçen İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, Rusya mücadelesinden galip ayrılan Hırvatistan oldu. Yarı finalde karşı karşıya gelecek diğer takımlar ise Fransa ve Belçika.

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Hırvatistan, Rusya'yı penaltılarda mağlup etmeyi başardı

Dünya Kupası'nda son çeyrek final karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Rakibi İsveç'i 2-0 geçerek adını finale yazdıran İngiltere'nin rakibi, ev sahibi Rusya'yı penaltılarda mağlup etmeyi başaran Hırvatistan oldu. 

Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 31. dakikada Dzyuba'nın pasını gole çeviren Cheryshev ile öne geçti. Hırvatistan, Kramaric'in 39. dakikada gelen kafa golüyle Rusya karşısında beraberliği yakaladı. Zorlu 90 dakikanın 1-1 tamamlanmasıyla maç uzatmalara gitti. Hırvatistan 101. dakikada Vida'nın kafa golüyle öne geçmeyi başardı. Ev sahibi Rusya, 115. dakikada Fernandes ile beraberlik golünü buldu. Brezilyalı hakem Sandro Ricci'nin yönettiği karşılaşmanın uzatma bölümünün 2-2 tamamlanmasıyla penaltı atışlarına gidildi. 

Smolov ve Fernandes Rusya adına penaltı atışlarını gole çeviremezken, Hırvatistan Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic'in golleriyle 5'te 4 yaparak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ev sahibini mağlup etmeyi başaran Hırvatistan, 11 Temmuz'da başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak. Maguire ve Alli'nin golleriyle rakibi İsveç'i mağlup eden İngiltere 28 yıllık aradan sonra ilk kez yarı finalde mücadele verecek.

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  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Japan vs Polen | Fans (Reuters/J. Silva)

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  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/Firo)

    Dünya Kupası tribünlerinden renkli taraftar manzaraları

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  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/T. Bernardes)

    Dünya Kupası tribünlerinden renkli taraftar manzaraları

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  • Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Fans (Reuters/C. Barria)

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  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/P. Arvidson)

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  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

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    Tüm Afrika takımları grup aşamasında elendi. Yazık oldu. Senegalli "aslanlar" turnuva süresince takımlarını coşkuyla destekledi.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/E. Kremser)

    Dünya Kupası tribünlerinden renkli taraftar manzaraları

    Arjantin gözlüğüyle bakmak

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  • Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten - Fan (Reuters/D. Sagou)

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    Uruguay üzerinde güneş doğdu

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    Dünya Kupası tribünlerinden renkli taraftar manzaraları

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Yarı finalin diğer mücadelesi: Fransa - Belçika

Çeyrek finalde Uruguay ile karşı karşıya gelen Fransa, rakibini Varane ve Griezmann'ın golleriyle mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Fransa'nın rakibi ise güçlü rakibi Brezilya'yı 2-1 ile elemeyi başaran Belçika oldu. Belçika, dördüncü olduğu 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Fransa ve Belçika 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg Stadı'nda yarı final mücadelesi verecek.

rtr,AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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