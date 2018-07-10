 Dünya Kupası′nda ilk finalist Fransa | SPOR | DW | 10.07.2018

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SPOR

Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Rusya'daki Dünya Kupası'nda ilk finalist, Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa oldu. Rakibini Umtiti'nin golüyle geçen Fransa, böylece tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien | Jubel (1:0) (Reuters/L. Smith)

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa oldu. Fransa, St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında rakibi Belçika'yı Samuel Umtiti'nin 51'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien | Tor (1:0)

Duran toplardan gelen gollerin belirleyici olduğu turnuvanın yarı finalindeki ilk mücadelede de bu gelenek bozulmadı. Barcelona kulübünde forma giyen stoper Umtiti, Antoine Griezmann'ın kullandığı kornerde topu kafayla ağlara göndererek Fransızları, 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası finaline taşıdı. Fransa, 2006'da Zinedine Zidane'ın uzatma bölümünde rakibi Marco Materazzi'ye attığı kafa nedeniyle kırmızı kart gördüğü maçta İtalya'ya penaltı atışlarıyla yenilmişti. Fransa, 1998'de ise ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.

Fransa iki sene önce ise ev sahipliği yaptığı Euro 2016'nın finalinde Portekiz'e 1-0 yenilerek kupayı kazanma şansını yitirmişti.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps galibiyet golünü kaydeden futbolcusu Umtiti ile sevincini böyle paylaştı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps galibiyet golünü kaydeden futbolcusu Umtiti ile sevincini böyle paylaştı.

Deschamps: Sahada karakter gösterdik

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Belçika'yı eleyerek finale çıkma başarısı gösterdikleri karşılaşma sonrası futbolcularını övdü. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki kaptanı olan Deschamps, "Bu olağanüstü. Oyuncularım için çok mutluyum. Doğru mantaliteyle oynayıp sahada karakter gösterdik" dedi.

St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan maçı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Belçika Kralı Philippe de tribünden izledi. Aralarında FIFA Başkanı Gianni Infantino oturan iki lider, Umtiti'nin golünün ardından tokalaştı.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien | Jubel (1:0)

Kadro değeri 1 milyar doların üzerinde olan Fransa, Hırvatistan ile İngiltere arasında Çarşamba günü oynanacak yarı final karşılaşmasını kazanan takımla 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda final maçına çıkacak.

DW,AP,AFP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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