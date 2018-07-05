Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası’na bugün ve yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam ediliyor. Avrupa’dan altı ve Güney Amerika’dan iki takım yarı final vizesi almak için ter dökecek. 32 takımla başlayan turnuvada geriye sekiz ekip kaldı.

Bugün başlayacak çeyrek final maç programı şöyle:

6 Temmuz Cuma: Uruguay – Fransa (TSİ 17.00) ve Brezilya – Belçika (TSİ 21.00)

7 Temmuz Cumartesi: İsveç – İngiltere (TSİ 17.00) ve Rusya – Hırvatistan (TSİ 21.00)

Takımlardaki son durum

URUGUAY: Grup maçlarını 9 puanla lider tamamlayan ve ikinci turda Ronaldo’lu Portekiz’i 2-1’lik skorla saf dışı bırakan Güney Amerika ekibi, Fransa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Uruguay’ın en büyük sıkıntısı, attığı iki golle Portekiz’i adeta tek başına yıkan Edison Cavani’nin büyük bir olasılıkla forma giyemeyecek olması. Hücumdaki partneri Luis Suarez ile birlikte şu ana kadar toplam 5 gole imza atan “Matador” lakaplı oyuncu, takımının çeyrek finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. “Tek bir oyuncuya bağımlı değiliz” diyerek Fransa’ya gözdağı veren Suarez, kollektif oyun ve mücadele sayesinde buraya geldiklerini ve eksik olsalar da güçlerinden bir şey kaybetmediklerini imâ ediyor. Şampiyonada sadece bir gol yiyen Güney Amerikalılar, bugüne kadar yaptıkları sert ve amansız savunmayla Fransa’yı da altedeceklerine inanıyor.

FRANSA: Varsa yoksa Kylian Mbappe! Henüz 19 yaşında olan genç yıldız, turnuvada gösterdiği üstün performansla daha şimdiden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin varisi olarak gösteriliyor. Oysa daha düne kadar takımın asıl yıldızları olarak Paul Pogba ve Antonie Griezmann gösteriliyordu. Tam bir Uruguay hayranı olan Atletico Madrid’li forvet Griezmann, kendini “Yarı Uruguaylı” olarak nitelendiriyor. Ancak bu maçta “Tam Fransız” olarak takımının yarı final vizesi alması için çaba gösterecek. Uruguay’ın amansız defansına karşı Fransa’nın en büyük silahı baş döndürücü bir hızla oynadıkları hücum futbolu olacak.

BREZİLYA: “Aktör Neymar!” Seyirciler arasında genelde bol bol şov yapan futbolcular için kullanılan “artist”, “aktör” ve “şovmen” gibi ifadeler, resmi jargonda pek tercih edilmez. Ama her maçta kendini gereksiz şekilde yere atan ve haksız fauller kazanmaya çalışan Neymar sayesinde bu tabir, futbol literatürüne de girdi. Rakiplerin ve tarafsız futbol severlerin büyük tepkisini çeken Neymar’a hakemlerin daha fazla müsamaha göstermemesi çağrılarına Belçikalı futbolcular da katıldı. “Sambacılar” aynı zamanda takım kaptanı olan yıldız futbolcuya bel bağlamış durumda. Belçika karşısındaki kilit futbolculardan biri de Willian olabilir. Forvette Gabriel Jesus ile birlikte Neymar’a destek veren kanat oyuncusu, “Küçük Roket” lakabının hakkını hızlı ve verimli futboluyla fazlasıyla veriyor. Brezilya’da sarı kart cezalısı Casemiro’nun yerine Fernandinho’nun forma giymesi bekleniyor. Sağ bek Danilo da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar

BELÇİKA: Yıllardır büyük turnuvalarda hayal kırıklığı yaşayan Belçika, “altın nesil” diye tabir edilen yıldız futbolcularıyla turnuvada şu ana kadar en göze hoş gelen futbolu oynayan ülkelerin başında yer alıyor. Kalede Courtois, defansta Kompany, orta sahada De Bruyne, Hazard ve Fellaini, forvette ise Lukaku ve Martens gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Belçika, Brezilya karşısında her türlü sürprizi yapabilecek güce sahip görünüyor. Flaman, Valon ve göçmen kökenli oyunculardan çok etkin bir karışım elde eden İspanyol teknik direktör Roberto Martinez de Brezilya’ya karşı “ustalık” sınavını verecek.

İSVEÇ: Süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in milli takımı bırakmasının ardından hemen hemen herkes İsveç’in sıradan bir takım olacağını düşünüyordu. Ancak İskandinav ekibi, bu durumu fırsata çevirmeyi başardı. Artık tek bir futbolcuya bel bağlamaktansa takım halinde mücadele prensibi esas alınıyor. Kaptan Andreas Granquist’in deyimiyle “yeni yıldız bizzat takımın kendisi”. İlle de öne çıkan bir oyuncu aranıyorsa, bu kriterlere en uygun futbolcu olarak Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de yıldızı parlayan Emil Forsberg gösterilebilir. 27 yaşındaki sol açık, “Anti Zlatan” olarak da tanımlanıyor. Kendisini “takımın bir askeri” olarak tanımlayan mütevazı Forsberg, İngiltere karşısında İsveç’in en önemli kozu. Kuzey Avrupa ekibinde, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Albin Ekdal’in oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

İNGİLTERE: Uzun bir aradan sonra büyük turnuvalarda “ben de varım” diyen futbolun beşiği İngiltere, gerçek bir dünya yıldızını kadrosunda bulunduruyor. Lionel Messi ve Neymar’ın ardından dünyanın en pahalı üçüncü futbolcusu olan ve 150 milyon Euro değer biçilen Hary Kane, turnuvada attığı 6 golle şu ana kadarki en golcü futbolcu durumunda. Ancak İngiltere sadece kaptanına güvenmiyor. Özellikle ikinci turdaki Kolombiya maçındaki penaltı atışlarında kalesinde âdeta devleşen Jordan Pickford, İngiltere’nin Peter Shilton’dan bu yana eksikliğini çektiği “üst düzey kaleci” profilini tam anlamıyla karşılıyor. 24 yaşındaki Everton’lu file bekçisi, İsveç karşısında takımının en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Evsahibi takım Rusya, çeyrek finaldeki rakibi Hırvatistan'ı yenerek yarı finale çıkabilecek mi?

RUSYA: Evsahibi takımın bu kadar ilerleyebileceğini en iyimser Rus taraftarlar bile tahmin etmiyordu. Ancak “Sbornaya” (Seçilmişler) herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcusu bulunmayan Rusya’da özellikle kaleci Igor Akınfeev, yıllardır üzerine yapışan “yetenekli ama beceriksiz” yaftasından bu turnuvada sıyrılmayı başardı. Neredeyse sıfır hatayla oynayan ve İspanya karşısında kurtardığı iki penaltıyla takımını çeyrek finale taşıyan 32 yaşındaki kaptana diğer takım arkadaşları da ayak uydurabildiği takdirde, taraftarların da desteği ile yeni bir başarı hikayesi pekâlâ mümkün. Sol kanat oyuncusu Yuri Zhirkov sakatlığı nedeniyle takımını çeyrek finalde de yalnız bırakacak.

HIRVATİSTAN: Belçika ile birlikte pek çok tarafsız futbol severin gönlüne taht kuran Hırvatlar, özellikle “altın üçgen” olarak adlandırılan Rakitic – Modric – Mandzukic üçlüsünün muhteşem performansı ve kaleci Subasic’in güven veren oyunuyla göze hoş gelen bir futbol ortaya koyuyor. Rusların toplu defans ve kontrollü hücum taktiği karşısında top tekniği yüksek Balkan ekibi, hızlı kombinasyonlarla sonuca gitmeye çalışacak.

Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar için finale sadece bir adım daha kalacak. 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şu şekilde olacak:

10 Temmuz Salı (TSİ 21.00): Uruguay – Fransa maçının galibi ile Brezilya – Belçika maçının galibi

11 Temmuz Çarşamba (TSİ 21.00): Rusya – Hırvatistan maçının galibi ile İsveç – İngiltere maçının galibi

DW,SID,dpa/MÇ,DÇÜ

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