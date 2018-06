Dünya Kupası'nın son 16 takımı belli oldu

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. Favori ülkelerin bazıları gruptan rahat çıkarken, özellikle Brezilya ve Arjantin gibi ekiplerin hayli zorlandığı görüldü.

Şampiyonanın en büyük sürprizi ise Almanya’nın grup sonuncusu olarak erkenden havlu atması oldu. "Panzerler" böylece tarihlerinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası'na grup maçlarının ardından veda etmek zorunda kaldı. Almanya'nın gruplardan çıkamadığı son büyük turnuva ise EURO 2000 olmuştu. Hollanda ve Belçika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da Almanlar yine grup sonunculuğunu elde etmişti.

Rusya’daki Dünya Kupası'na katılan 32 takımın yarısı elenirken, yoluna devam eden ülkeler bundan böyle tek maçlı eliminasyon usulüyle maçlarını oynayacak. Eğer 90 dakikalık normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa, bir üst tura yükselen takımı belirlemek için önce 2x15 dakikalık uzatma oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Tur atlayan takımlar arasındaki eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:

30 Haziran Cumartesi: Fransa – Arjantin (TSİ 17.00) ve Urugay – Portekiz (TSİ 21.00)

1 Temmuz Pazar: İspanya-Rusya (TSİ 17.00) ve Hırvatistan – Danimarka (TBİ 21.00)

2 Temmuz Pazartesi: Brezilya – Meksika (TSİ 17.00) ve Belçika – Japonya (TSİ 21.00)

3 Temmuz Salı: İsveç – İsviçre (TSİ 17.00) ve Kolombiya – İngiltere (TSİ 21.00)

Son 16 takımın grup performansı

Fransa: Şampiyonanın iddialı ekiplerinden olan "Horozlar", iki galibiyet ve bir beraberlikte görevini yaptı ve gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Ancak futbol severleri heyecanlandıran bir oyun ortaya koyduğu söylenemez.

Arjantin: Turnuvanın en büyük hayal kırıklığı listesi yapıldığında daha şimdiden ilk üçe girmeye aday olan Arjantin, tabir caizse öldü öldü dirildi ve ikinci tura yükseldi. Ronaldo ile birlikte halihazırda dünyanın iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi liderliğindeki "Tangocular", birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucu elde ettikleri 4 puanla tur atlarken, ilerisi için hiç de umut vermedi. İkinci turdaki Fransa-Arjantin eşleşmesi, erken gelen yarı final şeklinde de yorumlanıyor.

Uruguay: Güney Amerika ekibi üç maçını da kazanarak 9 puanla grubu lider bitirdi. Galatasaray'da oynayan kaleci Fernando Muslera, kalesini üç maçta da gole kapattı. Uruguay, turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak büyük başarılara imza atabilir.

Portekiz: Son Avrupa Şampiyonu da 5 puan topladı ve averajla grup ikinciliğini elde etti. Süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bireysel performansına bel bağlayan Portekiz'in, iddiasını sürdürebilmesi için diğer oyuncuların da "C7"ye destek vermesi gerekecek. Uruguay - Portekiz maçından sonra futbol severler Ronaldo'dan mahrum kalabilirler.

İspanya: Turnuvanın favorilerinden olan "Boğalar", bir galibiyet ve iki beraberlik sonucu elde ettikleri 5 puanla grup lideri oldu. Ancak oynanan oyun, futbol otoritelerini pek tatmin etmedi. "Tiki taka" diye tabir edilen dar alanda kısa paslaşmalara dayalı geleneksel oyun anlayışı, artık herkes tarafından ezberlendi. İspanya’nın iddiasını sürdürebilmesi için rakiplerini şaşırtması gerekecek.

Rusya: Ev sahibi ekip, iki galibiyet ve 6 puanla ikinci olarak tur atladı. Suudiler ve Mısır'ı kolay geçen Rusya, Uruguay karşısında ise hiçbir varlık gösteremedi. Ruslar, bazı otoritelerin öngörülerinin aksine, zaman zaman ortaya koydukları pozitif oyunla dikkat çekti. İspanya - Rusya eşleşmesinde mutlak favori İspanya. Ancak Ruslar da evsahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor.

Ev sahibi Rusya ilk 16'ya kalmayı başardı

Hırvatistan: Oynadığı sade ve üst seviyede futbolla bir anda şampiyonanın "gizli favorilerinden" biri haline gelen Balkan ekibi, Luka Modriç'in yıldızlaşdığı turnuvada gruptan çok rahat çıktı. "Damalılar" makine gibi işleyen düzenleriyle müstakbel rakiplerine gözdağı verdi.

Danimarka: "Minimalist futbol" deyince bu şampiyonada akla gelen ilk takım Danimarka. Sadece gerektiği kadarını yapıp kendini fazla yormayan "Vikingler", tek gollü bir galibiyet, biri yine tek gollü diğeri de golsüz iki beraberlik alarak 5 puanla grup ikincisi olmayı başardı. Hırvatistan - Danimarka maçının favorisi Hırvatlar. Danimarka'nın rakibini sürklase edebilmesi içinse şimdiye kadarkinden daha fazla gayret göstermesi gerekecek.

Brezilya: Şampiyonanın en büyük favorilerinden olan "Sambacılar", durgun başladıkları turnuvada ilk maçta İsviçre karşısında beraberliği zor kurtardı. Kosta Rika ve Sırbistan'ı aynı skorla 2-0 yenen Neymar ve arkadaşları, tatsız tuzsuz oyunlarıyla futbol severleri hayal kırıklığına uğratan ülkelerden biri olsa da grup lideri olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Meksika: İlk grup maçında Almanya'yı tek golle yenerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Meksika, Güney Kore'yi de 2-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Son maçta İsveç'ten üç gol yemesine rağmen grubu ikinci tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı. Brezilya - Meksika mücadelesinde Güney Amerika ekibi favori olmakla birlikte, Meksika da Almanya karşısındaki sürprizi tekrarlamak için pusuya yatmış durumda.

Belçika: Son yıllardaki turnuvalarda otoritelerin "gizli favori" kategorisinde gördüğü ancak her defasında hayal kırıklığına neden olan Belçika, bu kez beklentileri büyük ölçüde karşıladı. Grubunu üç galibiyetle lider tamamlayan "Kırmızı Şeytanlar", Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Kevin de Bruyne gibi yıldızlarıyla 2018'in en formda ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Japonya: "Puan ve averaj eşitliği halinde fair play değerlendirmesi esas alınır." İşte Japonya, ikinci tur kapısını bu kural sayesinde araladı. Senegal ile birlikte birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puana ulaşan “Samuraylar", dörder gol atıp yine aynı miktarda yemelerine rağmen, Afrika ekibine nazaran iki sarı kart daha az gördüğü için grup ikincisi oldu. Ancak fair play kuralıyla atlayan Japonların, 1-0 mağlup oldukları Polonya maçının son 10 dakikasında sadece top çevirmesi ve rakibinin de buna seyirci kalması "şaibe" eleştirilerine neden oldu. İkinci turdaki Belçika – Japonya maçının mutlak favorisi olarak Avrupa temsilcisi gösteriliyor.

İsveç: Süper star Zlatan İbrahimoviç'in milli takımı bırakmasından sonra üst düzey yıldız futbolcusu bulunmayan İsveç'te artık tek bir futbolcu değil, tüm takım sorumluluk üstleniyor. Nitekim bu yeni felsefe Rusya'da meyvelerini verdi ve mavi-sarılar, Güney Kore ve Meksika'yı yenerek averajla grup lideri oldu.

İsviçre: Turnuvanın ilginç ülkelerinden İsviçre, ne yapacağı kestirilemeyen takımların başında geliyor. Brezilya beraberliği ve Sırbistan galibiyetiyle takdir toplayan Orta Avrupa ekibi, grubun zayıf halkası Kosta Rika ile zar zor berabere kalarak ikinci oldu ve şampiyonaya "devam" dedi. İsveç - İsviçre eşleşmesinde güç dengesi ortada görünüyor. Her iki takım da her an her şeyi yapabilecek durumda.

Kolombiya: Şampiyonaya Japonya mağlubiyetiyle başlayan, ama daha sonra toparlanarak iki galibiyet alan Kolombiya, grubunu lider olarak tamamladı. Eski gücünden uzak görünen Radamel Falcao ve arkadaşları, yine de Güney Amerika'ya özgü estetik futboldan zaman zaman güzel örnekler sergiledi.

İngiltere: İki galibiyet ve bir mağlubiyet grubunu ikinci bitiren İngiltere, geçmiş yıllarda kulüpler düzeyindeki başarılarını milli takım seviyesinde tekrarlamaktan hayli uzak görünüyordu. Zayıf rakipler önünde aslan kesilen Britanya temsilcisinin dişli rakipler karşısında zorlanacağını öngören otoriteler, Belçika önünde alınan mağlubiyetle haklı çıktı. Kolombiya - İngiltere mücadelesinde kesin favori belirlemek çok zor. Ancak top tekniği yüksek ve kıvrak oyunculardan kurulu Latin Amerika ekibinin, İngiltere'ye hayli ters gelmesi de kuvvetle muhtemel.

İkinci tur maçlarını kazanan ekipler çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final maçları ise 6 ve 7 Temmuz'da oynanacak.

DW/MÇ,BÖ

