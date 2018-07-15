Dünya Kupası’nın sahibi Fransa

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Luşniki Stadı’nda 78 bin seyirci önünde oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen final maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası’nı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

İngiltere’ye attığı golle Hırvatistan’ı finale taşıyan ve ülkesinde ulusal kahraman ilan edilen Mario Mandzukic’in 18’inci dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen “Damalılar” pes etmeyip mücadeleyi sürdürdü ve 28’inci dakikada Ivan Perisic’in golüyle beraberliği yakaladı. Ancak golün kahramını, 10 dakika sonra ceza sahası içinde topa eliyle müdahele edince Arjantinli hakem Nestor Pitana, video görüntülerini inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Antoine Griezmann, takımını tekrar öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Fransa’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan “Horozlar” önce Paul Pogba (59’) ve hemen ardından Kylian Mbappe (64’) ile buldukları gollerle farkı üçe çıkardı. 69’uncu dakikada sahneye çıkan ve topu bu kez doğru kaleye gönderen Mario Mandzukic, her ne kadar kendini affettirse de maçta başka gol olmadı ve rakibine 4-2 üstünlük sağlayanFransa, en büyük kupanın sahibi oldu.

Şiddetli yağmur altına yapılan kupa töreninde altın kaplamalı Dünya Kupası, kaleci ve kaptan Hugo Lloris’in ellerinde yükselirken, Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar-Kitarovic ile birlikte stadyumda maçı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da büyük bir sevinç yaşadı.

İlklerin finali

- İlk kez VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi aracılığıyla kritik bir pozisyon incelenerek penaltı kararı verildi.

- Hırvat Mario Mandzukic, Dünya Kupası final maçında kendi kalesine gol atan ilk futbolcu oldu.

- 1966’dan buyana ilk kez bir final maçında altı gol birden atıldı.

Deschamps “duble” yaptı

Fransa’nın şampiyonluğu, teknik direktör Didier Deschamps açısından da ayrı bir anlam ifade ediyor. 1998 yılında Dünya Şampiyonu olan Fransa’nın Zidane, Blanc, Henry, Trezeguet, Thuram ve Barthez’li efsane kadrosuyla birlikte oyuncu olarak mutlu sona ulaşan 50 yaşındaki Deschamps, 20 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Fransız teknik adamı, böylece aynı başarıyı daha önce yakalayan Brezilaylı Mario Zagallo ve Almanların “İmparator” lakaplı efsane kaptenı Franz Beckenbauer’den sonra hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Şampiyonluğu kazanan üçüncü futbol adamı olarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

En genç ikinci golcü Mbappe

Pek çok futbol otoritesi tarafından dünya futbolunun yeni süper yılıdzı olarak gösterilen Fransız Kylian Mbappe, takımının dördüncü golünü atarken, aynı zamanda adını Dünya Kupası tarihine de yazdırdı. 18 yaşındaki Mbappe, 1958 yılındaki finalde gol atan 17 yaşındaki Brezilyalı Pele’den sonra bir maçında gol atan en geç ikinci futbolcu unvanını kazandı.

Brezilya’nin İsveç’i 5-2 yendiği ve Pele’nın yıldızının parladığı 60 yıl önceki final, Dünya Kupası tarihinin en gollü final maçı olarak kayıtlara geçmişti. 2018’deki 4-2lik skor ise en gollü ikinci final karşılaşması oldu. Mbappe’yi daha şimdiden Pele ile mukayese edenler hayli fazla.

Gol kralı İngiltere’den

2018 FIFA Dünya Kupası’nın gol kralı, İngiltere’nin kaptanı Harry Kane goldu. Tottenham’lı yıldız, rakip fileleri toplam altı kez havalandırarak turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. İkinciliği ise dörder golle beş futbolcu birden paylaştı: Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann (Fransa), Romelu Lukaku (Belçika), Cristiano Ronaldo (Portekiz) ve Denis Çerişev (Rusya).

Turnuvanın “en”leri...

Final maçının ardından 2018 Dünya Şampiyonası’nın “en iyileri” de ödüllerini aldı. FIFA’nın belirlediği “en”ler şöyle:

En iyi futbolcu: Luka Modric (Hırvatistan)

En iyi genç futbolcu: Kylian Mbappe (Fransa)

En iyi kaleci: Thibaut Courtois (Belçika)

Bir sonraki FIFA Dünya Kupası 2022 yılında Katar’da yapılacak. Ancak Arap Yarımadası’nda yaz mevsiminin aşırı sıcak geçmesi nedeniyle futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası Aralık ayında oynanacak. Katar’daki turnuvaya 32 yerine 48 takımın katılması da gündemde. O tarihe kadar dört yıl boyunca “Dünya futbolunun en büyüğü” unvanını Fransa taşıyacak.

DW/MÇ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe