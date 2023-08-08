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Dünya İzcilik Şöleni'nde tayfun alarmı

55 dakika önce

Güney Kore'de düzenlenen ve 12 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan Dünya İzcilik Şöleni yaklaşan tayfun nedeniyle erken sonlandırılacak. Kampta, izciler aşırı hava olayları nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Katılımcılar, yaklaşan tayfun uyarısı nedeniyle kamp alanını erken terk etmek zorunda kaldı. Fotoğraf: YONHAP/REUTERS

Güney Kore'de düzenlenen Dünya İzcilik Şöleni de aşırı hava olaylarının kurbanı oldu. Her dört yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük izci kampı etkinliğinin yaklaşan tropik fırtına nedeniyle erken bitirildiği ve etkinliğe katılan yaklaşık 37 bin genç katılımcının binin üzerinde otobüsle Saemangeum'daki kamptan tahliye edildiği kaydedildi. Etkinliğin organizasyon komitesi, genç izcilerin ülkenin batı kıyısındaki kamp alanından başkent Seul ve diğer bölgelere getirileceği bilgisini paylaştı. Etkinliğin ulusal delegasyonlar için kısmen değiştirilmiş bir programla devam edeceği ve Cuma günü Seul'da planlanan konserlerle birlikte büyük bir veda kutlamasıyla son bulacağı belritildi.

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, tahliye kararının etkinliğin yapıldığı bölgeye yaklaşmakta olan Khanun Tayfunu nedeniyle önlem amaçlı alındığını belritti. Perşembe günü bölgede güçlü bir rüzgar ve yoğun yağış bekleniyor.

"Etkinliğin yüz yıllık tarihinde bir ilk"

1 Ağustos'ta başlayan etkinlikte katılımcılar, yağışlar ve ardından gelen aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Önce sel sonra emsali görülmemiş bir sıcak dalgasıyla yaşanan zorlu sürece dikkat çeken Dünya İzci Hareketi Teşkilatı (WOSM) Genel Sekreteri Ahmet Alendavi, Dünya İzcilik Jamboreesi‘nin yüz yılı aşkın tarihinde ilk kez bu kadar zorlu koşulların etkisinde kaldığını kaydetti.

Zorlu hava koşulları nedeniyle Birleşik Krallık, ABD ve Singapur'dan gelen çok sayıda katılımcı kampı erken terk etmişti. 158 ülkeden 43 binden fazla kişinin katıldığı etkinliğin kamp alanının bulunduğu Saemangeum'da doğal gölge bulunmuyor.

dpa/SÖ,TY

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