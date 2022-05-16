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Hindistan'da, buğday hasatında çalışan işçiler
Hindistan'da, buğday hasatında çalışan işçilerFotoğraf: Narinder Nanu/AFP/Getty Images
EkonomiAlmanya

Dünya için Ekmek'ten Hindistan'a destek

2 saat önce

Alman insani yardım kuruluşu Dünya İçin Ekmek, Hindistan'ın tahıl ihracatını yasaklamasına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu açıkladı. G7 ülkeleri, Hindistan'ın tahıl ihracatını durdurmasını eleştirmişti.

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Almanya merkezli insani yardım örgütü Dünya İçin Ekmek, G7 ülkelerinin Hindistan'ın buğday ihracatı yasağına yönelik eleştirilerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yardım örgütünün Dünya Gıda Sorumlusu Francisco Mari, Tageszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Hindistan hükümeti ihracatı durdurarak kendi ülkesindeki açlığı önlemek istiyorsa, bu konuda haklıdır" dedi.

Mari, aksi takdirde hükümetin çiftçilerden satın alarak 500 milyon yoksul Hintli'ye sağladığı sübvansiyonlu buğday tedariğinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Hindistan'da ihracatçılar dünya piyasa fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle çiftçilerden tahılları hükümetin belirlediği fiyatın üzerinde satın alıyorlar.

Mari söz konusu uygulamanın doğru olmadığnı belirterek, tepkisini, "Bu, Hindistan'ın dünya pazarına bağımlı olmamak için son 10-15 yılda inşa ettiği çok hassas sistemi tehlikeye atıyor" sözleriyle dile getirdi. Hindistan hükümetinin sabit fiyat uygulaması nedeniyle birçok çiftçinin buğday yetiştiriciliğinden vazgeçmediğini vurgulayan Mari, Hindistan'ı bu konuda eleştiren Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'e de tepki gösterdi.

"G7, örneğin daha az tahılı enerjiye ya da hayvan yemine dönüştürerek milyonlarca ton ek buğday sağlayabilirdi" diye konuşan Mari, şu anda Almanya'da buğdayın yüzde 80'inin "tabakta değil, depoda ya da hayvan yemliklerinde bulunduğu" eleştirisini getirdi.

Francisco Mari ayrıca Alman hükümetine çağrıda bulunarak, "Federal Hükümet, Almanya'nın buğday tüketimini nasıl azaltabileceğine bakmalı" ifadesini kullandı.

Hintli bir tarım işçisi
Hintli bir tarım işçisiFotoğraf: Channi Anand/AP Photo/picture alliance

G7'ye Rusya çağrısı

Verdiği röportajda G7 ülkelerine de seslenen Mari, "G7'nin, yaptırımlara rağmen Rusya'nın tahıl ihraç etmeyi sürdürmesi ve bunun kalıcı olması gerektiğini bir kez daha belirtmesi gerekir" diyerek bu tür sinyallerin piyasada yeterince ürün bulunmasına yol açacağı için fiyatları da düşürebileceğini kaydetti.

Buu yıl rekor düzeyde tahıl hasadı beklediğini açıklayan Rusya, Ukrayna savaşından önce de Ukrayna'dan daha fazla buğday ihraç ediyordu.

Öte yandan Mari, Tunus ve Mısır gibi ülkelere acil ve bürokrasi engeli olmadan yardım edilmesi çağırısında bulundu. Tunus'un yüzde 45, Mısır'ın ise yüzde 35 oranında kalori gereksinimlerini buğday ihracatıyla temin ettiklerine vurgu yapan Mari, "Bu durumda Uluslararası Para Fonu‘nun, etkilenen devletlere temel gıdalara yönelik sübvansiyonlarını azaltması şartını getirmesi ölümcül bir durum" dedi. Uzman, IMF'nin bu taleplerine Federal Hükümet‘in karşı çıkması gerektinin de altını çizdi.

 

KNA / TY,ET

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