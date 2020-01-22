Dünya Holokost Forumu'ndan mesaj: Bir daha asla!

Kudüs'te 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanı, soykırım kurbanları ile onların yakınları Auschwitz toplam kampının kurtarılmasının 75'inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende bir araya geldi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğu Yahudi 1,5 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle Yad Vaşem anıtında düzenlenen törende bir konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier, "İsterdim ki, Almanlar her zaman için geçerli olacak şekilde tarihten ders almışlardır diyebileyim" dedi. Ancak Steinmeir, "nefret ve tahrik yayıldıkça, Yahudi çocuklarına okul avlularında tükürüldükçe" bu temennisinin gerçekleştiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Almanların soykırımdaki suçunu hatırlatan Almanya Cumhurbaşkanı, "Katiller, gardiyanlar, yardım edenler: Hepsi Alman'dı" dedi.

Steinmeier Kudüs'te düzenlenen törene katıldı

Steinmeier, "Antisemitizme karşı mücadele ediyoruz! Nasyonal Sosyalizm zehrine direniyoruz! Yahudi hayatını koruyoruz! İsrail'in yanındayız!" dedi.

"Hepimiz biliyoruz ki her barış kırılgan olarak kalır"

Almanya Cumhurbaşkanı Yahudi düşmanı etnik ya da otoriter düşüncelerin nüksetmesi uyarısında bulunarak, "Hepimiz biliyoruz ki her barış kırılgan olarak kalır. Ve biz insanlar da baştan çıkarılmaya müsait olarak kalırız" diye konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaptığı konuşmada, "kronik bir hastalık" haline geldiğini belirttiği antisemitizmle uluslararası alanda mücadele edilmesini istedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise dünyaya ülkesinin İran'dan korunması çağrısı yaptı.

Steinmeier ve Netanyahu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kurbanların anılması ve holokostun politize edilmemesi uyarısında bulundu.

Dünya Holokost Forumu Başkanı Moşe Kantor ise göçün bu şekilde devam etmesi halinde 2050 yılında Avrupa'da Yahudi kalmayacağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptıkları konuşmada Avrupa'daki Yahudi düşmanlığı konusunda uyarıda bulundu. Liderler Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu, soykırımdan kurtulanların sayısının giderek azaldığını, yaşananların canlı tutulması için yeni yollar bulunması gerektiğini kaydetti.

Auschwitz'te 1940 -1945 yılları arasında 1,5 milyona yakın insan katledildi. Kampta esir tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafından kurtarıldı.

dpa, KNA / HT, TY

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