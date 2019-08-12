Dünya genelinde kızamık alarmı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019 yılının ilk yedi ayında 182 ülkede yaklaşık 365 bin kızamık vakasının kaydedildiğini, böylece 2018 genelindeki vaka sayısının aşıldığını bildirdi. Bu rakam 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek orana tekabül ederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de üç katlık artış anlamına geliyor.

DSÖ'nün konuyla ilgili açıklamasında, dünya çapında milyonlarca insanın tehlikede olduğuna dikkat çekilerek seyahate çıkacak olanlara aşı defterlerini kontrol etme ve risk altındaki bölgelere yolculuktan en geç 15 gün önce aşı olma tavsiyesinde bulunuldu.

2018 yılının tamamında, dünya genelinde yaklaşık 350 bin kişide kızamık tespit edilmişti. Ancak DSÖ, hastalıkların birçok yerde, büyük oranda kayıt altına alınmaması nedeniyle gerçek rakamın bunun çok üstünde olduğunu belirtiyor. Örneğin DSÖ'nün, gerçeğe oldukça yakın olarak nitelendirilen 2017 verilerine göre, o yıl dünya çapında 6,7 milyon insanın kızamığa yakalandığı ve bunlardan yaklaşık 110 bin kişinin hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Afrika'da yüzde 900'lük artış

Hastalığın en hızlı yayıldığı kıta ise Afrika. DSÖ verilerine göre 2019'un ilk yarısında tespit edilen kızamık vakası sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900 oranında arttı. Batı Pasifik bölgesinde de aynı dönemde yüzde 230'luk bir artış kaydedildi.

Türkiye ile birlikte Rusya, İsrail, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu Avrupa bölgesinde ise kızamık vakalarında yüzde 120'lik bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Almanya'da ise 2017 yılında 930 kişiye kızamık teşhisi koyulurken, 2018'de bu sayı yaklaşık 540'a geriledi. Ancak içinde bulunduğumuz 2019'da şu ana dek, geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla kızamık vakasının tespit edildiği belirtiliyor.

Almanya'da yasal aşı zorunluluğu geliyor

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul edilen kızamık özellikle çocuklar üzerinde daha etkili oluyor. Hastalık bazı durumlarda, beyinde kalıcı hasara ya da görme ve duyma bozukluğuna neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu açıdan, kızamığa karşı aşı olunmasına önemle vurgu yapıyor.

Almanya'da hükümet bir süre önce kızamık aşısını zorunlu hale getiren Sağlık Bakanlığı tasarısını onayladı. Söz konusu yasa uyarınca veliler, 2020 yılının Mart ayından itibaren, yuva ya da okullara kaydetmeden önce, çocuklarının kızamığa karşı aşı olduğunu kanıtlamak zorunda. Ancak tasarının yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

dpa / ET,BK

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