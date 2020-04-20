Dünya genelinde ölü sayısı 180 bini geçti

TSİ 21.50 Dünya genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 180 bini aştı

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre toplam ölü sayısı 181 bin 235 oldu. Reuters’in verilerine göre ABD’de can kaybı sayısı 46 bini geçti. Sadece 21 Nisan Salı günü ABD’de 2 bin 792 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 810 bini geçti.

TSİ 21.35 DSÖ: Batı Avrupa’da istikrar ve düşüş eğilimi görüyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesuseine, Çarşamba günü Cenevre’de yaptığı açıklamada "Batı Avrupa’da koronavirüs salgınına ilişkin istikrar veya düşüş eğilimi görüyoruz" diye konuştu. Ancak DSÖ Başkanı, virüsün yayılmasını yavaşlatan kısıtlamaların gevşetilmesinin ise salgını yeniden tetikleyebileceği konusunda uyardı. Buna karşın Doğu Avrupa, Afrika, Orta ve Güney Amerika’daki durumun endişe verici olduğunu kaydeden DSÖ Başkanı, bu bölgedeki ülkelerin sadece yarısından az bir kısmının salgının yayılmasını önleme ve hijyen kısıtlamalarına ilişkin bir planı olduğunu söyledi.

TSİ 20.00 Türkiye'de 24 saat içinde 117 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarındaki son durumu açıkladı. Buna göre vaka sayısı 22 Nisan Çarşamba günü 3 bin 83 artarak 98 bin 674’e yükseldi. COVID-19 nedeni ile bugün 117 kişi hayatı kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 376’ya yükseldi. Vaka sayısında bugün belirgin bir düşüş kaydedilmesi üzerine Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından "İstersek başarırız!" yorumunda bulundu.

TSİ 19.30 İtalya'da vaka sayısında yeniden artış

İtalya’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, tekrar artışa geçti. Afet yönetim dairesi, dün 2 bin 729 kişiye COVID-19 teşhisi konulurken, bu sayının bugün 3 bin 370’e çıktığını duyurudu. Bununla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısında bir düşüş yaşandı. Dün 534 kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybederken, bu sayı bugün 437’ye düştü. İtalya’daki toplam vaka sayısı 187 bin 327’i bulurken hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 85’e yükseldi.

TSİ 18.20 Bulgaristan, AB dışından maske ve dezenfektan alımını yasakladı

Bulgaristan koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan dezenfektan ve kişisel koruyucu ekipmanın AB dışındaki üçüncü ülkelerden ithalatını yasakladı. Hükümet bu kararına gerekçe olarak, koronavirüse karşı ön saflarda mücadele verenlerin yeterli derecede korunamama riskini azaltmayı, gösterdi. Yasak; dezenfektan, tek kullanımlık tulum, cerrahi ve diğer profesyonel tıbbi maskeler, siperlik, koruyucu gözlük, lateks ve nitril eldivenler ile galoşlar için geçerli olacak. Bununla birlikte ilaç ve her türlü tıbbi ürünün temininden sorumlu devlet kurum ve kuruluşları, gümrük vergileri ve KDV’den muaf tutulacak.

TSİ 17.40 İsviçre’de genel maske zorunluluğu hayata geçmedi

İsviçre hükümeti, ülke genelinde maske takma zorunluluğu kararı almadı. Yapılan açıklamada maskelerin takan kişiden ziyade karşısındakini koruduğu ve ülke genelinde bir maske zorunluluğuna gerek duyulmadığı belirtildi. Açıklamada koronavirüsle mücadelede maskenin, mesafe ve hijyen kurallarını destekleyici bir önlem olarak görüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte 27 Nisan’dan itibaren kısıtlamaların kademeli olarak gevşetileceği branşlarda getirilecek koruyucu önlemler arasında maskenin de olabileceği belirtildi. Maske temininden firma ve bireyler kendileri sorumlu olacak. Ancak başlangıç yardımı olarak orduya bağlı eczaneler, iki hafta boyunca büyük firmalara günde bir milyon maske gönderecek.



TSİ 17.21 Britanya'da can kaybı yavaşlayarak artıyor

Britanya'da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat içinde 763 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir gün önce 828 kişinin öldüğü ülkede can kaybındaki yükseliş yavaşlıyor. Britanya'da böylece koronavirüs salgınında toplamda 18 bin 100 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 133 bin 495 olarak kayıtlara geçti.

TSİ 16.52 AB hava trafiğini açma planlarını mayısta açıklayacak

AB Komisyonu, hava trafiğinin açılması için mayıs ayında bir öneri paketi sunmaya hazırlanıyor. Komisyonun ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi Adina Valean, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu önerilere, havaalanı ve uçaklarda yolcular için mesafe kuralları getirmenin de dahil olduğunu bildirdi. Koruyucu maske ve dezenfeksiyon kuralları üzerinde hâlâ çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Valean, bu konudaki strateji önerilerini mayıs ortası gibi duyuracaklarını belirtti.

TSİ 14.50 Maske takan sokağa çıkabilecek

Romanya koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan önlemleri 15 Mayıs'tan itibaren gevşetmeye hazırlanıyor. Devlet Başkanı Klaus Iohannis 15 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını, maske takma koşuluyla insanların evlerinden çıkmalarına izin verileceğini açıkladı. Maske takma zorunluluğu tüm kapalı alanları, kamu binalarını ve toplu taşıma araçlarını kapsıyor. Romanya'da halkın sadece alış veriş ve işe gidip gelebilmeleri için ya da "çok önemli" durumlarda sokağa çıkmasına izin veriliyor. Romanya'da halkın kalabalıklar halinde bir araya gelmesi ise daha önce olduğu gibi yasak. 18 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 508 insan Sars-CoV-2 ndeniyle yaşamını yitirdi. Virüs 9 bin 710 kişiye bulaştı.

TSİ 12.10 Almanya'da ilk korona aşısı için klinik deneylere başlanıyor

Almanya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19'a karşı karşı geliştirildiği belirtilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Çarşamba günü aşının sağlıklı bireyler üzerinde denenebileceğini duyurdu. Aşı, ilaç şirketi Pfizer ile Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin kurucu ve yöneticileri arasında olduğu BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Aşıyı geliştiren Mainz merkezli BioNTech şirketinin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Almanya'da klinik öncesi deneyleri tamamladığımız için mutluyuz ve insanlar üzerinde ilk deneyimlere beklenenden çok daha hızlı başlayabiliriz" dedi. Aşı 200 sağlıklı kişi üzerinde denenecek.

TSİ 11.00 Pekin'de önlemler yeniden artırılıyor

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsün şehir dışından yeniden şehre taşınması olasılığına karşı önlemler bir kez daha sıkılaştırılıyor. Alınan karara göre Pekin'e gelenler iki haftalık bir karantinanın ardından ayrıca bir hafta daha evlerinde gözetim altında tutulacak. Böylece şehir dışına çıkan Pekinlilerin dönüşlerinden itibaren üç hafta boyunca kamusal hayata katılmalarına izin verilmeyecek. Çin hükümeti, virüs salgınının kontrol altına alındığını belirtiyor ancak seyahat eden kişiler aracılığıyla yeniden yükselmesinden endişe ediyor. Yabancıların şu anda Çin'e giriş yapmasına izin verilmiyor.

TSİ 09.15 Uzmanlardan dezenfektan uyarısı

Koronavirüs salgınıyla birlikte gündelik yaşamın parçası haline gelen dezenfektanlar fazla ya da yanlış kullanıldığında yarardan fazla zarar verebiliyor. Japon uzmanlar, dezenfektan kullanımlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların sayılarında son zamanlarda artış olduğunu bildirdi. Virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılan dezenfektanların yüksek oranda alkol içermelerinden dolayı yanma ve zehirlenmelere yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle su olduğu düşünülerek içilmesi sonucunda zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundular. Japon televizyon kanalı NHK, Ulusal Zehirlenmeler Bilgilendirme Merkezi'ne dayandırdığı bir haberinde plastik su şişelerinde muhafaza edilen ve üzerinde herhangi bir uyarı bulunmayan dezenfektanları su zannederek içenlerin sayılarında artış olduğunu duyurdu. Uzmanlar dezenfektanların özgün kaplarından başka şişelere boşaltılması halinde bu şişelerin üzerine mutlaka içeriğinin de yazılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca su şişelerine konulan dezenfektanların buzdolabında saklanmaması ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması da tavsiyeler arasında.

TSİ 08.10 Evde kalmak ev içi şiddeti tırmandırıyor

Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ev içi şiddet olaylarında artışa yol açtı. Almanya'da ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik faaliyet gösteren danışma ve yönlendirme hattına çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi. Aile Bakanı Franziska Giffey'in sözcüsü, geçtiğimiz hafta telefon hattına gelen ihbarlarda iki hafta öncesine göre yüzde 17,5 artış olduğunu söyledi. Sözcü, benzer karşılaştırmaların düzenli olarak yapıldığını belirterek son zamanlarda kaydedilen artışın belirgin olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Giffey de hafta başında korona kriziyle bağlantılı olarak telefon hattına yönelik ilginin arttığını belirtmiş, ailelerin özellikle sınırlı bir alanda stres altında yaşamalarının ev içi şiddeti tırmandırdığını kaydetmişti.

TSİ 07.05 Salgında son durum

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan yeni tür koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı hız kesmiyor. Pandemiyle ilgili verileri derleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla ABD'de 45 bin 63, İtalya'da 24 bin 648, İspanya'da 21 bin 282, Fransa'da 20 bin 796, İngiltere'de 17 bin 337 ve Almanya'da 5 bin 86'ya çıktığını açıkladı. JHU, Türkiye'de salgından dolayı şimdiye dek 2 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Üniversite dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısını ise 177 bin 445 olarak açıkladı.

DW,dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe