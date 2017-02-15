Dünya Doktorlar Birliği'nden "kontrollü normalleşin" uyarısı

Funke Medya Grubuna konuşan Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery vaka artışlarına karşı uyarılarda bulundu. Montgomery, sadece geçen hafta uygulanan bazı açılma adımlarının insidansı yükselttiğine dikkat çekti.

Vakaların haftalık katlandığını belirten Montgomery, normalleşmenin "planlı ve kontrollü" uygulanması gerektiğini belirtti. İngiltere örneğini hatırlatan Montgomery, açılmanın her yerde aynı anda olmaması gerektiğini, insanların kontrollü şekilde yeniden bir araya gelmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery

Pandemi sınırlamalarını kaldıran İngiltere'de vaka sayılarının yeniden artışta olduğu bildiriliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) de İngiltere'deki yoğun vaka artışları nedeniyle, bu ülkeye seyahate karşı vatandaşlarını uyarıyor. Hali hazırda aşılı olan kişilere de virüs bulaşabileceği ve virüsün varyantlarını yayma tehlikesi olduğu belirtildi. Uyarı, İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırdığı Pazartesi günü yapıldı.

Almanya'da vakalar yükseliyor

Almanya genelinde yedi günlük insidansta yeniden artış kaydedildi. Salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Salı günü itibariyle haftalık insidans 10,9'a çıktı. Geçen salı insidans 6,5'du.

İnsidans kısıtlamaların belirlenmesinde ölçü alınıyor. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısını gösteriyor.

RKI'nin verilerine göre Almanya'da son 24 saat içinde bin 183 yeni vaka tespit edildi ve 34 ölüm kayda geçti. Bu oran geçen Salı günü 646 idi ve 26 ölüm kayıtlara geçmişti. Pandemi başladığından bu yana ülke genelinde 3 milyon 746 bin 410 vaka tespit edildi. 91 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Almanya genelinde aşılama da devam ediyor. Aşılamanın başlamasından altı ay sonra ülkede aşı fazlası olduğu belirtildi. Federal Sağlık Bakanlığı ve eyalet sağlık bakanlıklarının verdiği bilgiye göre, aşı merkezleri ve aile hekimlerine aşı yaptırmak için başvuranların sayısının azaldığı, ülkede aşı fazlası olduğu bilgisi verildi.

dpa, AFP / GA, HT

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