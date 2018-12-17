 Dünya devletlerinden Mülteciler Küresel Paktı′na onay | DÜNYA | DW | 17.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Dünya devletlerinden Mülteciler Küresel Paktı'na onay

BM Göç Paktı'nın kabul edilmesinden bir hafta sonra BM Mülteciler Paktı da onaylandı. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yalnızca ABD ve Macaristan ret oyu kullandı.

Grenze Ungarn - Österreich 2015, Hand von Flüchtling (picture-alliance/dpa/Tatif/Wostok Press/Maxppp Hongrie)

Dünya üzerinde sayıları 70 milyona yaklaşan mültecilerin durumunun iyileştirilmesini hedefleyen Mülteciler Küresel Paktı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi.

Oylamada ret oyu kullanan tek ülkeler ABD ve Macaristan oldu. Üç ülke çekimser kalırken, bazı ülkelerse oylamaya katılmadı.

Önerdiğimiz linkler

BM Mülteciler Paktı için bugün BM Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Pakt ile dünya üzerinde sayıları 70 milyona yaklaşan mültecilerin durumunun iyileştirilmesi amaçlanıyor. (17.12.2018)

BM Göç Paktı’nın hukuki bağlayıcılığının olmadığı her fırsatta tekrarlanıyor. Devletler hukuku uzmanı gazeteci Çiğdem Akyol göç ile ilgili niyet açıklamasının da uluslararası normlar arasına girebileceği görüşünde. (10.12.2018)

Herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmayan pakt, ülkeleri mülteci konusunda takınacakları tavırla ilgili bir rehber niteliği taşıyor. Pakt ile mültecilere, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra çalışma piyasasından yararlanma hakkı tanınıp, yardıma muhtaç olanlara yerleşme imkânı yaratılması da amaçlanıyor. Paktta ülkelerin ne kadar mülteci kabul edeceklerine ilişkin bir kota ise öngörülmüyor.

Oylama, tartışmalı BM Göç Paktı'nın Fas'ın başkenti Marakeş'te kabul edilmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Küresel Mülteci Paktı, Fas'ın Marakeş kentinde onaylanan ve ekonomik nedenlerle başka ülkelere göç eden 277 milyon kişiyi ilgilendiren BM Göç Paktı'ndan daha farklı bir nitelik taşıyor. Her iki antlaşma özellikle sağ popülist gruplarca eleştiriliyor.

Mülteciler Küresel Paktı ile ilgili hazırlıklar 2016 yılında başlatılmış ve 193 devlet göçmen ve mültecilere doğru davranma yükümlülüğünü kabul etmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi mülteciler paktının "dünya devletlerinin mülteciler bağlamındaki durumlara daha etkili tepki gösterebilme arayışını" yansıttığını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ,GA

Benzer içerik

Polen Kattowitz COP24 Klimakonferenz

NOZ: Zirveler küresel ısınmayı azaltmıyor 17.12.2018

Pazar günü sona eren Polonya'nın Katowice kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi ile Avrupa ülkelerinin iltica politikası Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

USA - Protest gegen Trennung von Einwandererfamilien

Dünyanın 70 yıllık insan hakları karnesi 10.12.2018

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 70 yıl geçti. Ancak dünyadaki insan hakları ihlallerinin önüne hâlâ geçilemiyor.

Marokko UN-Migrationspakt in Marrakesch

Küresel göç paktına 164 ülkeden onay 10.12.2018

Birleşmiş Milletler Göç Paktı, Marakeş'te bir araya gelen 164 ülke tarafından kabul edildi. Bağlayıcı olmayan anlaşmaya destek vermeyen ülkelerden biri ABD.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

BM: Hudeyde'de ateşkes Salı günü başlıyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'in en büyük liman kenti olan Hudeyde'de çatışmaları sonlandıracak ateşkesin Salı gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  