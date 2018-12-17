Dünya devletlerinden Mülteciler Küresel Paktı'na onay

Dünya üzerinde sayıları 70 milyona yaklaşan mültecilerin durumunun iyileştirilmesini hedefleyen Mülteciler Küresel Paktı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi.

Oylamada ret oyu kullanan tek ülkeler ABD ve Macaristan oldu. Üç ülke çekimser kalırken, bazı ülkelerse oylamaya katılmadı.

Herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmayan pakt, ülkeleri mülteci konusunda takınacakları tavırla ilgili bir rehber niteliği taşıyor. Pakt ile mültecilere, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra çalışma piyasasından yararlanma hakkı tanınıp, yardıma muhtaç olanlara yerleşme imkânı yaratılması da amaçlanıyor. Paktta ülkelerin ne kadar mülteci kabul edeceklerine ilişkin bir kota ise öngörülmüyor.

Oylama, tartışmalı BM Göç Paktı'nın Fas'ın başkenti Marakeş'te kabul edilmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Küresel Mülteci Paktı, Fas'ın Marakeş kentinde onaylanan ve ekonomik nedenlerle başka ülkelere göç eden 277 milyon kişiyi ilgilendiren BM Göç Paktı'ndan daha farklı bir nitelik taşıyor. Her iki antlaşma özellikle sağ popülist gruplarca eleştiriliyor.

Mülteciler Küresel Paktı ile ilgili hazırlıklar 2016 yılında başlatılmış ve 193 devlet göçmen ve mültecilere doğru davranma yükümlülüğünü kabul etmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi mülteciler paktının "dünya devletlerinin mülteciler bağlamındaki durumlara daha etkili tepki gösterebilme arayışını" yansıttığını söylemişti.

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dpa/BÜ,GA