Dünya Bankası: Depremin doğrudan maliyeti 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası, Kahramanmaraş depremlerindeki doğrudan maddi hasarı 34,2 milyar dolar olarak hesapladı. Enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin bu miktarın iki katını bulacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı doğrudan maddi hasarı 34 milyar 200 milyon dolar olarak hesapladı.

Dünya Bankası'nın Türkiye'deki depremlerle ilgili Afet Sonrası Genel Acil Hasar Tahmin Raporunda (GRADE), bu miktarın 2021 GSYİH'sının yüzde 4'üne denk geldiği belirtilerek doğrudan hasarın yanı sıra enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin bu miktarın iki katını bulabileceği tahminine yer verildi. Raporda, depremin ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle GSYİH'da yaşanacak kaybın ve süren artçı depremlerin de maliyeti artıran etki yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Dünya Bankası Grubu ve partner kuruluşların acil destek çalışmalarının koordinasyonu ve Türk hükümetinin yeniden imar planlamalarına destek amacıyla hazırlanan acil değerlendirme raporunda, depremden en ağır etkilenen 11 ilin en yoksul bölgeler arasında olduğuna ve 1,7 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına da işaret edildi.

"1,25 milyon kişi evsiz kaldı"

Türkiye'deki depremlerin yol açtığı doğrudan maddi hasara odaklanan GRADE raporunda, ayrıca 1 milyon 250 bin kişinin evlerinin yıkılması, ağır ya da orta derece hasar alması sonucu evsiz kaldığı, tahmin edilen hasarın yüzde 81'lik bölümünün Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da meydana geldiği kaydedildi. Raporda, bu illerde 6 milyon 450 bin kişinin, yani Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'ünün yaşadığına işaret edildi.

Fotoğraf: Depo Photos/AP/picture alliance

GRADE raporunda hasarın yüzde 53'ünü oluşturan 18 milyar dolarlık bölümünün özel konutları, 9,7 milyar dolar tutarındaki yüzde 28'lik bölümünün ise sağlık kuruluşları, okullar, hükümet binaları ve özel sektöre ait binalar gibi mesken vasfına haiz olmayan yapılarda meydana geldiği kaydedildi. Hasarın 6,4 milyar dolar tutarındaki yüzde 19'luk bölümünün ise yol, enerji, su şebekeleri gibi altyapıda oluştuğu bildirildi.

"Türkiye'nin depreme dayanıklı altyapıya ihtiyacı var"

Raporda, söz konusu doğrudan hasarın ötesinde, depremin ekonomiye daha geniş kapsamlı etkilerinin çok daha yüksek olacağı ve bu zararı hesaplamak için daha derinlemesine değerlendirmelere ihtiyaç olduğu kaydedildi. Dünya Bankası Grubunun Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, "Bu afette yaşanan büyük kayıp ve acı karşısında kalplerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. Kitlesel yardım ve kurtarma çalışmalarına yardım için uluslararası toplumun nasıl harekete geçtiğini görmek cesaret verici. Dünya Bankası Türkiye'deki çalışmalara destek için teknik uzmanlık ve finansmanını derhal devreye sokmuştur" açıklaması yaptı.

Dünya Bankası, 9 Şubat tarihinde enkaz kaldırma çalışmaları ve yardımlar için ilk etapta 1 milyar 780 milyon dolarlık bir paket açıklamıştı.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de, bu afetin Türkiye'nin depremlere karşı yüksek risk altında olduğunu ve altyapının sağlamlaştırılması gerekliliğini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Lopez, "Afet risk yönetiminde dünyada öncü rol oynayan Dünya Bankası, afete dayanıklı bir ekonomik toparlanma sürecindeki çabalarında Türkiye'ye eşlik etme taahhüdüne bağlıdır" açıklaması yaptı.

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