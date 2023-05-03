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Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga
Ajay BangaFotoğraf: Ting Shen/newscom/picture alliance
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Dünya Bankası Ajay Banga'ya emanet

28 dakika önce

Mastercard'ın eski yönetim kurulu başkanı Ajay Banga, Dünya Bankası başkanlığı görevini devraldı. 63 yaşındaki Hindistan kökenli ABD vatandaşı Banga, Banka'yı beş yıl boyunca yönetecek.

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Dünya Bankası başkanlığına beklendiği gibi Mastercard'ın eski yönetim kurulu başkanı Ajay Banga getirildi. Dünya Bankası İcra Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Hindistan kökenli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı 63 yaşındaki Banga'nın beş yıl süre ile Dünya Bankası'nı yönetmesi kararlaştırıldı.

Uzmanlara göre Ajay Banga'nın başlıca görevi, Dünya Bankası'nı iklim değişikliğinin yaratacağı sorunlara karşı dirençli hale getirmek olacak.

Kadın başkan talebi

ABD Başkanı Joe Biden tarafından, geçen Şubat ayında aday gösterilen Banga'nın dışında, selefi David Malpass'ın yeri için başka bir aday bulunmuyordu. Bu durumu eleştiren bazı çevreler, 77 yıllık tarihinde Banka'nın başkanlığına ilk defa bir kadının getirilemesini talep etmiş ve bunun için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala'nın adını gündeme getirmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Dünya Bankası, o günden bu yana istisnasız bir şekilde hep ABD vatandaşı olan kişiler tarafından yönetildi. Buna karşılık, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına Avrupalı isimler getirildi. Dünya Bankası'nın başlıca görevleri arasında yoksullukla mücadele ve gelişmekte olan ülkeleri, örneğin ucuz kredilerle ekonomik olarak desteklemek yer alıyor.

Reuters / ET,BÖ

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