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Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu

3 saat önce

Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, "Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi. Gazoz'a siyasilerden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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Deutschland | Mete Gazoz Bogenschießen WM
Fotoğraf: DHA

Milli okçu Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters’i 6-4 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin'i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi.

Siyasilerden tebrik mesajları

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Gazoz'u tebrik ederek, "Hyundai Okçuluk Dünya Kupası finalinde Kanada'dan Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan sporcumuz Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz Mete Gazoz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yayımladığı mesajda Gazoz’u tebrik ederek şu görüşlere yer verdi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gazoz'u tebrik etti:

"Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Gazoz'u başarısından ötürü tebrik etti.

Akşener, "Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Mete Gazoz’u yürekten tebrik ediyorum. Başarıların daim, yolun hep açık olsun" derken, Davutoğlu, "Tebrikler Mete Gazoz. Milli sporcumuz Mete Gazoz, yine göğsümüzü kabarttı. Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Nice güzel başarılara" ifadesini kullandı.

Bir ilke imza attı

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarısıyla tarihe geçti. Berlin'deki şampiyonada Kanadalı Eric Peters gümüş, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise bronz madalyayı kazandı.

DHA, DW / HT,EC

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