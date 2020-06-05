 Dünya ırkçılığa karşı sokaklarda | DÜNYA | DW | 05.06.2020

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DÜNYA

Dünya ırkçılığa karşı sokaklarda

ABD'de siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrası protesto gösterileri Cuma günü de devam etti. Koronavirüs uyarılarına rağmen on binlerce gösterici ırkçılık ve polis şiddetine karşı sokaklara çıktı.

Viyana'daki gösteride Black Lives Matter pankartları taşındı

Viyana'daki gösteride Black Lives Matter pankartları taşındı

ABD'de siyahi bir vatandaş olan George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan protesto gösterilerinde bugün de on binlerce kişi sokaklardaydı. Koronavirüs nedeniyle yapılan uyarılara rağmen dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolarda göstericiler ABD'deki ve kendi ülkelerindeki ırkçılığa karşı sloganlar attı.

En büyük gösterilerin düzenlendiği ülkelerden Almanya'da üzerinde "Senin acın benim acım. Senin mücadelen benim mücadelem" yazılı pankartlar taşındı. Frankfurt ve Hamburg kentlerindeki gösterilere 10 bini aşkın kişi katıldı.

Frankfurt'taki gösteride, Floyd'un ölümüne yol açan polis şiddetinin etraftaki vatandaşlarca filme alınmış olmasına atıfta bulunularak "Filme alınmayan kaç kişi var?" sorulu pankartlar dikkat çekti.

Berlin: Proteste um den Tod von George Floyd

Hamburg'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteriye 250 kişi bildirilmesine rağmen yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı. "Floyd İçin Adalet-Siyahları Öldürmeyi Durdurun" sloganı altında düzenlenen gösteri, maske ve fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı için yarım saat sonra polis tarafından sona erdirildi. Hamburg'da Cumartesi günü de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler planlanıyor.

Geçen hafta Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun, gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın "Nefes alamıyorum" sözlerine rağmen devam etmesi infiale yol açmıştı.

Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen protestolarda göstericiler yere tek bacaklarıyla diz çökerek Afro-Amerikalılara yönelik ırkçılığa karşı mücadele veren "Black Lives Matter" (Siyahilerin Yaşamı da Önemlidir) hareketine destek verdi.

Göstericiler, "Beyazlar daha fazlasını yapmalı", "Belly Mujinga İçin Adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Yine siyahi bir vatandaş olan tren garı görevlisi Belly Mujinga, görevi başındayken koronavirüs taşıdığını söyleyen birinin üzerine öksürüp tükürmesi sonrası virüse yakalanmış ve 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin delil yetersizliğinden soruşturmayı durdurması yoğun protestolara yol açmış, tepkiler üzerine delillerin incelenmeye devam edildiği açıklanmıştı.

Österreich Wien Demonstration gegen Rassismus nach Tod von George Floyd

Göstericilerden 21 yaşındaki Ada Offor, insanların ırkçı taciz gibi "nahoş" konuları konuşmaktan çekindiğine dikkat çekerek "Bu tür konuşmalar eğlenceli değil, hatta gerilime yol açabiliyor. Aile içinde olsun, arkadaşlarınızla ya da iş yerinde olsun. Ama bu olanları gelecekte yaşamak istemiyorsak, reform yaratmak, nihayet siyahların eşit muamele gördüğü bir toplum yaratmak istiyorsak bu tür tartışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Avustralya'da ise göstericiler koronavirüs nedeniyle yetkililerin yürüyüşü engelleme çabalarına rağmen parlamento binasına yürüdü. Canberra'daki gösteride Avustralya yerlilerine yönelik kötü muameleye de dikkat çekildi.

Avusturya'da ABD Büyükelçiliği yakınında toplanan göstericiler, "Irklar yoktur, tek bir tür vardır" sloganları atarken Norveç'te yetkililerin sadece 50 kişiye izin vermesine rağmen polis binlerce kişinin gösteriye katılmasına müdahale etmedi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ancak maske takan binlerce kişi Norveç Parlamentosu önünde toplandı, ABD Büyükelçiliği önünde de yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Hollanda, Liberya, İtalya, Kanada ve Yunanistan'da da ırkçılığa karşı gösteriler düzenlendi. Hafta sonunda da dünya çapında gösterilerin sürmesi bekleniyor.

rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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