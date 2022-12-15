"Dünün mazlumları bugünün zalimlerini oynuyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından Altılı Masa liderleri bugün Saraçhane'de bir araya geldi. "Millet, iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen buluşmaya, siyasilerin yanı sıra genç yaşlı binlerce kişi katıldı. Mahkeme kararının siyasi ve hukuksuz olduğunu dile getiren vatandaşlar, hükümete tepkiliydi.

Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa öfke ve coşku hakimdi. Türk bayraklarıyla meydanı dolduran binler, halkın iradesinin gasp edilmesine sert tepki gösterdi. Meydanı dolduranlar, dün İmamoğlu'nun karar henüz açıklanmadan duruşma sırasında yaptığı çağrıyla gelen kalabalığı aştı. Siyasi parti liderleri sahneye çıkmadan önce anons edilen bir slogan, protestoların özeti gibiydi: "Yargı sizinse sokaklar bizim."

Buluşmada İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu vardı. Hastane randevusu nedeniyle buluşmaya gelemeyeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir katılım gösterdi. İstiklal Marşı'nın ardından başlayan buluşmada Altılı Masa liderleri arasında anons edildiğinde en çok alkışı, Meral Akşener aldı. Akşener’in yanı sıra, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da coşkuyla karşılandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

"Bu kadar hukuksuzluğa daha fazla katlanmak istemiyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderlerini bizzat kürsüye davet ederek programın bir nevi sunuculuğunu üstlendi. Kendi konuşması ise öfkeli kalabalığın tezahürat, yuhalama ve sloganlarıyla sıklıkla kesintiye uğradı.

Saraçhane'yi dolduran kalabalığın ortak kanaati, mahkeme kararının siyasi ve hukuksuz olduğu yönündeydi. Tepki ve eleştirilerin odağında, adaletsizlik vardı. Buluşmaya katılan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun İBB binası önüne kurulan sahnede sarf ettiği, "Bu bana açılmış bir dava değil. Bu dava, ülke davası" sözlerine benzer şekilde tepkiler gösterdi. İmamoğlu kararının ardından uyku uyuyamadığını söyleyen, ismini vermek istemeyen bir kadının her şeyin ateş pahası olması nedeniyle de meydanda bulunduğunu dile getirmesi gibi, karara öfke duyarak basına konuşmaya başlayanların bir süre sonra tepkileri işsizlik ve ekonomik krize uzandı.

Yaşar Fotoğraf: Burcu Karakaş

DW Türkçe'ye konuşan katılımcılardan Yaşar, kararı tanımadığı için meydana geldiğini belirterek, "Dünün mazlumlarının bugünü zalimlerini oynamaları hoşuma gitmediği için buradayım" dedi. İsmini vermek istemeyen bir kadın katılımcı da adaletsizlik vurgusu yaparak, "Hak, hukuk, adalet için buradayım. Karar hukuka sığmıyor. Demokrasi için, laik cumhuriyetin devamı için buradayız" dedi.

Suat Fotoğraf: Burcu Karakaş

İmamoğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar arasında gençler dikkat çekti. Boynunda Atatürk kolyesi ile kararı protesto etmeye gelen üniversite öğrencisi Suat, "Belediye başkanımıza ceza verdiler. Bu kadar hukuksuzluğa daha fazla katlanmak istemiyoruz. Ben bugün okulumu bıraktım geldim. Bu oylar bizim oylarımız. Gençler apolitik değil. Gençlik adına buradayım" diye konuştu.

Berkin Fotoğraf: Burcu Karakaş

Ekrem İmamoğlu dün hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıkmasaydı bugün Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecekti. Sabancı Üniversitesi'nde okuyan Berkin, "O gelemedi, biz ona destek için geldik. Yapılan haksızlık. Ülkede ele alınması gereken o kadar konu varken böyle konuların büyütülmesi canımızı sıkmaya başladı. Umarım hak, hukuk, adalet yerini bulur" dedi. Vatandaşlar, Tarkan'ın Şubat ayında çıktığında siyasi tartışmalara neden olan "Geççek" şarkısına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Meydandaki coşku akşam saatlerinde başlayan yağmura rağmen dinmedi.

Sezgin Tanrıkulu Fotoğraf: ANKA

"AKP liderliği kararın siyasal sonuçlarına katlanacak"

Buluşmaya çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu ile siyasiler ve belediye başkanları da katılım gösterdi. DW Türkçe'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın siyasi olduğuna dikkat çekti. Tanrıkulu, "Hukuki kaygılarla değil, siyasetin yönlendirmesiyle başlatılan ve sonuçlanan bir dava. Hukukla izah etmek mümkün değil. Bağımsız ve tarafsız olmayan bir yargı organı var. Bu gündemi de onlar yarattılar. Siyasi bir karar verdiler. Siyasi sonuçlarını hep beraber göreceğiz. AKP liderliği de bu siyasal sonuçlara katlanacak" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise kararın İstanbul seçimlerine yönelik olduğu kanaatini paylaştı. "Dünkü karar hukuksal bir karar değildir, siyasi bir karardır. Kaybedilmiş İstanbul'un intikamıdır çünkü İstanbul onlar için siyasetin finans merkezi. İstanbul bir rant kaynağı. Bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki süreçte İstanbul'u yeniden gasp etmenin arayışıdır. Başka hiçbir şey değildir" diye konuştu.