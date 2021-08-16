 Düşünce gücüyle makineleri kontrol edebileceğimiz günler geldi! | GÜNDEM | DW | 08.01.2022

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GÜNDEM

Düşünce gücüyle makineleri kontrol edebileceğimiz günler geldi!

Beyin-bilgisayar arayüzü, hayallerimizi gerçeğe dönüştürebilir. Teknoloji şirketlerinin üzerine araştırmalar yaptığı beyin-bilgisayar arayüzü, özellikle sağlık sorunları olan insanlar için bir mucize niteliğinde. Bu cihazlar sayesinde makineleri kontrol etmek sandığımızdan daha kısa süre içinde gerçekleşebilir. Peki, bu cihazlarla beraber başkalarının düşüncelerimize erişimi olabilir mi?

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Multimedya Bölümü

Dünya genelinde pek çok şirket dijital ölümsüzlük üzerinde çalışıyor. Peki bu teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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