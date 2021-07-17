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Düğün

Düğün, evlenme ve sünnet dolayısıyla yapılan şenlik. Bir çiftin ebedi beraber yaşama kararını, tanıdıkları ve dostları ile birlikte kutladıkları eğlence.

DW Türkçe'nin düğün ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

27.01.2021 ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 27: Healthcare workers vaccinate an elderly couple against COVID-19 with the Chinese Sinovac's Coronavac vaccine at Prof. Dr. Ilhan Varank Hospital on January 27, 2021 in Istanbul, Turkey. Turkey has begun to vaccinate citizens over 80 years old as the countries nationwide vaccination drive against the coronavirus continues. According to figures from John Hopkins University the pandemic has now claimed more than 2.16 million lives and more than 100million cases have been reported globally. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara yaptırım önerisi 17.07.2021

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı olmayanların AVM, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra maç, konser, düğün, kongre gibi etkinliklere alınmamasını önerdi.
A still image from video released by the French Army Communications Audiovisual office (ECPAD) on January 12, 2013 shows French Mirage 3000 aircrafts in flight. French forces carried out a second day of air strikes against Islamist rebels in Mali on Saturday and sent troops to protect the capital Bamako in an operation involving several hundred soldiers, Defence Minister Jean-Yves Le Drian said. REUTERS/ECPAD via Reuters Tv/Handout (POLITICS MILITARY) NO SALES. NO ARCHIVES. ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

BM raporu: Fransa'nın saldırısında 19 sivil öldü 30.03.2021

Fransa'nın Mali'deki hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. BM raporunda düğün için toplanan kalabalığın hedef alındığı belirtilirken Fransa suçlamayı reddetti.
Istanbul, Türkei Erdoğan hält eine Pressekonferenz am Flughafen Atatürk.

Türkiye'de yeni korona önlemleri 03.11.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, lokanta, restoran, kuaför ve düğün salonları 22.00'de kapanacak, kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Eine türkische Hochzeitsgesellschaft feiert bei lauter Musik aus dem Autoradio am Straßenrand des Kurfürstendamms. Foto: M. C. Hurek | Verwendung weltweit

Kına gecesi ve düğün Hamm'ı korona merkezine çevirdi 25.09.2020

180 bin nüfusuyla görece küçük bir kent olan Hamm son günlerde artan rekor korona vakalarıyla Almanya’nın gündeminde. Sebebi iki kına gecesi ile iki düğün. Kentte öfke büyüyor.
KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Türkiye'de korona önlemleri artırılıyor 03.09.2020

Düğün, nişan, kına gibi etkinliklere getirilen kısıtlama ile koroanvirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Türkiye'de, insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde Cuma günü denetimler yapılacak.

15.02.2019 FILE PHOTO: Belarus President Alexander Lukashenko and Russian President Vladimir Putin meet at the Sirius Educational Center in the Black sea resort of Sochi, Russia February 15, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo

RGA: Belarus, Rusya'ya göbekten bağlı 25.08.2020

Belarus'taki gösteriler Alman basınında gündemde kalmaya devam ediyor. Koronavirüs krizinin dönüştürdüğü çalışma koşulları ve düğünlerin yarattığı virüs tehdidi diğer gündem maddeleri.
***ACHTUNG: nur zur Nutzung für die türkische Redaktion! Hochzeitssaal der nach Coronalockerungen ab dem 1 Juli wieder unter besttimten Sicheheitsregeln Wiedereröffnen kann

Ankara’da 65 yaş ve üzerine ek korona önlemleri 17.08.2020

Ankara’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, cenaze, pazaryeri gibi toplu alanlarda bulunmaları kısıtlandı. Açık hava düğünlerinin de iki saatle sınırlandırılacağı belirtildi.

Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalanan gelin DW'ye konuştu 07.08.2020

Israa Seblani, bütün Lübnan’ı sarsan Beyrut’taki patlama sırasında hayatının en mutlu gününe hazırlanıyordu. Düğünü için sokakta çekim yaparken yaşadığı şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Seblani, yaşadıklarını DW’ye anlattı.

Bamberg, Deutschland 16. April 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 16.04.2020 Annette Martin und Andre Feulner geben sich in der schwierigen Zeit das JA Wort / Coronavirus / Corona / Covid-19, heiraten, Hochzeit, Braut, Bräutigam, Braeutigam, Hochzeitsfeier, Feier, Masken, Schutz vor Ansteckung / Brautstrauss, Abstand, Liebe, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor 24.06.2020

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, düğün törenlerinin korona kurallarını belirledi: Düğünlerde maske takılacak, gelin ve damat dışında kimse oynamayacak, tokalaşma olmayacak, toplu fotoğraf çekilmeyecek.

"Düğün hazırlığı yapan oğlumu kaybettim, siz olsanız ne hissedersiniz" 24.02.2020

Hanau'da geçen hafta düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısının yankıları sürüyor. Kentte hafta sonu binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü. Yürüyüşte aşırı sağcı terör ve yabancı düşmanlığı kınandı.

HANDOUT - 07.06.2019, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan (2.v.r), Präsident der Türkei, spricht auf der Hochzeit von Fußballer Mesut Özil (2.v.l) und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Amine Gülse (l), Erdogans Ehefrau Emine (r) applaudiert. Foto: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Mesut Özil İstanbul’da evlendi, Erdoğan nikah şahidi oldu 07.06.2019

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, İstanbul’da yapılan bir düğünle evlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çifte nikah şahitliği yaptı.
18.05.2019, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, begrüßt den Arsenal-Profi und Ex-Nationalspieler Mesut Özil (M) und seine Verlobte Amine Gulse (l), vor einem Iftar, einem Mahl am Abend während des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Foto: Pool Presidential Press Service/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Ünlü futbolcu Özil evleniyor, düğüne Erdoğan da davetli 07.06.2019

Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün dünyaevine giriyor. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetli.

Almanya'da Türk düğün konvoyu olay oldu 26.04.2019

Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde Türkiye kökenli iki aileninin çocuklarını evlendirmesi olaylı oldu. Kız almaya giderken oluşturulan 80 araçlık konvoya ceza kesilirken, açılan devasa Türk bayrağı ülkede tartışma yarattı.
13.05.2018, Großbritannien, London. Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, hält zusammen mit Fußballspieler Mesut Özil vom englischen Premier League Verein FC Arsenal, ein Trikot von Özil. Der türkische Präsident Erdogan ist zu Besuch in London. (zu dpa-Meldung: «Foto mit Erdogan: Özil und Gündogan sorgen für Wirbel» vom 14.05.2018) Foto: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti 16.03.2019

Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi. Özil'in Erdoğan'a düğün davetiyesi verdiği belirtildi.
Former German Chancellor Gerhard Schroeder, left, poses with his South Korean wife Kim So-yeon during a reception to celebrate their wedding five months earlier in the hotel Adlon in Berlin Friday, Oct. 5, 2018. (Kai-Uwe Waerner/pool photo via AP) |

Almanya'nın eski başbakanı Schröder beşinci kez evlendi 06.10.2018

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder beşinci evliliğini Güney Koreli Soyeon Kim ile yaptı. Berlin'deki Adlon Oteli'nde evliliklerini bir düğün ile kutlayan çifte 150 kadar davetli eşlik etti.
19.05.2018++++Windsor, UK+++ Britain’s Prince Harry gestures next to his wife Meghan as they ride a horse-drawn carriage after their wedding ceremony at St George’s Chapel in Windsor Castle in Windsor, Britain, May 19, 2018. REUTERS/Damir Sagolj

ZDF'in düğün yayınına ırkçılık suçlaması 20.05.2018

Alman televizyon kanalı ZDF'in Amerikalı aktris Meghan Markle'ın Prens Harry ile düğününü aktarırken kullandığı bazı ifadeler, Almanya’da ırkçılık tartışmalarına neden oldu.
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