Düğün, evlenme ve sünnet dolayısıyla yapılan şenlik. Bir çiftin ebedi beraber yaşama kararını, tanıdıkları ve dostları ile birlikte kutladıkları eğlence.

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