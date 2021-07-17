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Düğün, evlenme ve sünnet dolayısıyla yapılan şenlik. Bir çiftin ebedi beraber yaşama kararını, tanıdıkları ve dostları ile birlikte kutladıkları eğlence.
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Israa Seblani, bütün Lübnan’ı sarsan Beyrut’taki patlama sırasında hayatının en mutlu gününe hazırlanıyordu. Düğünü için sokakta çekim yaparken yaşadığı şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Seblani, yaşadıklarını DW’ye anlattı.