 Döviz kurunda yeni sistem | ″Dolar 18′ken almıştım şimdi satarsam batarım″ | MULTİMEDYA | DW | 22.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

MULTİMEDYA

Döviz kurunda yeni sistem | "Dolar 18'ken almıştım şimdi satarsam batarım"

Türkiye'de hükümet, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybının önüne geçmek için “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürününü devreye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adımı açıklamasının ardından dövizde hızlı bir düşüş yaşandı. Peki, hükümetin yeni uygulamasıyla birlikte dövizin düşmesine vatandaşlar nasıl bakıyor? DW Türkçe uzmanlarla konuştu, vatandaşlara mikrofon uzattı.

Video izle 08:32

Multimedya Bölümü

Döviz kurlarındaki artış vatandaşı fakirleştirdi 30.03.2021

Borsadaki yabancı payı 2004’den bu yana en düşük seviyesinde

Borsadaki yabancı payı 2004’den bu yana en düşük seviyesinde 30.03.2021

Farklı kesimlerden yurttaşlar, alışveriş poşetlerine yansıyan enflasyonu yani hissedilen enflasyonu anlattı.

Türkiye'de artan enflasyon: "Alım gücü kalmadı" 06.03.2021

İstanbul'da simide yüzde 25 zam 10.02.2021