Dörtlü Suriye zirvesinden anayasa çağrısı

Türkiye'nin girişimi ile İstanbul'da Cumartesi günü Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere düzenlenen zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi. Suriye'nin geleceği ve İdlib'teki ateşkes sürecinin ele alındığı buluşma sonrası liderler ortak bir basın toplantısı düzenledi. Zirveyle ilgili bir sonuç bildirisi de yayımlandı.

Bildiride zirveye katılan ülkeler "Suriye'de barış ve istikrar için gerekli koşulların sağlanması için birlikte çalışmayı" taahhüt etti. İdlib'te Rusya destekli Şam yönetimiyle silahlı muhalifler arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesine vurgu yapılan bildiride, ülkede özgür ve adil seçimlerin yapılması gerektiğine de işaret edildi.

Bildiride özgür ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere yeni bir Suriye anayasanın oluşturulması ve Anayasa Komitesi'nin bu yıl içinde Cenevre'de toplanmasına çağrıda bulunuldu.

Erdoğan: Astana'yı daha da ileriye taşıyacağız

Erdoğan, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla Astana'da yakalanan sinerjiyi daha ileriye taşıyabileceğimizi gördük. Bu olumlu iş birliğine ne kadar çok paydaş özellikle de paydaş ülke katkı sağlayabilirse kalıcı bir çözüme de o denli hızlı ulaşabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine bağlılığımızı, ayrıca ihtilafa sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağına dair inancımızı teyit ettik" diyen Erdoğan, kalıcı çözümün BM gözetimindeki siyasi müzakeler olduğunun teyit edildiğini söyledi.

Merkel: Sığınmacıların dönüşü için işbirliği yapılmalı

Almanya Başbakanı Merkel de konuşmasında siyasi çözümün altını çizdi ve askeri yöntemin sonuca ulaştırmayacağını kaydetti. Merkel, "Suriye'de iki savaşın bitirilmesi gerektiyor: Birincisi teröre karşı verilen savaş, ikincisi rejiminin kendi halkının büyük çoğunluğuna karşı yürüttüğü savaş" dedi.

Merkel, siyasi çözüm kapsamında Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için oluşturulması planlanan komitenin yıl sonuna kadar toplanması için katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Merkel, ülke dışında olanlar dahil bütün Suriyelilerin katılabileceği özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi süreci başlatmaları gerektiğinin altını çizdi.

Merkel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sıkı bir işbirliği yapılmasının önemine dikkati çekti. Merkel, geri dönenlerin tutuklanmamaları ve kötü muamele görmemeleri gerektiğini de ifade etti.

Macron'dan Rusya'ya çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise İdlib'teki ateşkesin devamına vurgu yaparak "Rusya'nın Suriye rejimi üstünde açıkça baskı yapacağına güveniyoruz" dedi. Rusya lideri Putin ise buna cevaben, radikal grupların silahlı provokasyonda bulunmaları halinde Rusya'nın terör tehdidini bertaraf etmesi için Suriye rejimine destek verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Macron, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili olaraksa "Bugün açık konuşmak gerekir, siyasi bir çözüm getirilmediği sürece sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi inandırıcı ve kapsayıcı olamaz" dedi.

Putin'den "Suriye'nin egemenliğine saygı" vurgusu

Rusya lideri Putin ise Suriye Anayasa Komitesi'nin toplanmasından yana olduğuna vurgu yaptı. Müzakerelerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Putin, "Suriye'deki siyasi çözümün sahada hızlı ilerlemesine, yapıcı tutum sergileyen Suriye temsilcilerini bu sürece dahil etmeye çalışacağız. Öncelikle Cenevre'de anayasa komitesi çalışmalarına başlamamız gerekiyor" dedi.

Komitenin Suriye'deki toplumun tüm katmanlarınca tanınması gerektiğinin altını çizen Putin, "Çoktandır ihtiyaç duyulan anayasal reformları yapabilecektir. Bu da Suriye'deki devleti daha güçlü hale getirecektir. Böylece Suriye'deki toplumu birleştirecektir. Bizi son derece titiz bir çalışma bekliyor" diye konuştu.

AFP,dpa/GY,HS

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