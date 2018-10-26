Dört ülkeden İstanbul'da Suriye mesaisi

İdlib mutabakatı sonrası Suriye'deki son durumun ele alınacağı Türkiye'deki Suriye konulu dörtlü zirve İstanbul'da başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor. Erdoğan, zirve öncesi üç liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirve öncesi bakanlar seviyesinde de ikili görüşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtiliyor. Anadolu Ajansı, Akar ve Şoygu'nun İdlib'teki son durum ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını duyurdu.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan zirvenin ana gündem maddesini İdlib'deki ateşkesin devam ettirilmesi ve Suriye krizine siyasi çözüm arayışları oluşturuyor. Suriye'ye insani yardım sağlanması, taslak anayasa için hazırlıklar ve Suriye'nin yeniden inşaası da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katıldığı zirve sonrasında liderlerin bir bildiri yayınlaması bekleniyor.

Putin ve Macron telefonda konuştu

İstanbul'daki dörtlü zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Macron'un Paris'te Rusya ve ABD'yi bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesini ele aldığı belirtildi.

Almanya'dan Esad açıklaması

Zirve öncesi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'den de bir açıklama geldi. Suriye'nin yeniden yapılanmasına ancak bazı koşullar altında destek vereceklerini vurgulayan von der Leyen, "Suriye'ye yatırım sadece tüm tarafların yer aldığı tatmin edici siyasi bir ilerlemenin olması durumunda yapılacaktır" dedi. Alman bakan, "Beşar Esad'ın diktatörlüğünü güçlendirecek" yeniden inşa çalışmalarının kabul edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveye ilişkin dünkü açıklamasında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bu zirvede bir araya geleceğine dikkat çekti. Kalın, zirvenin içeriğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede Suriye'nin İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 15 ila 20 kilometre derinliğinde bir alanı kapsaması hedeflenen bölgeden ağır silahların ve silahlı radikal grupların çekileceği açıklanmıştı. Mutabakat çerçevesinde ayrıca bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılması konusunda uzlaşılmıştı.

DW,AFP,AP,rtr/ÖA,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe