Dönem başkanı Slovenya AB'nin genişlemesinden yana

Slovenya Başbakanı Janez Jansa ülkesinin Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralması sebebiyle yaptığı açıklamada genişleme vurgusu yaptı. Kranj kentinde bir açıklama yapan Jansa "Batı Balkan ülkelerinde yaşayan insanların Avrupalı bir geleceği hak ettiklerine inanıyoruz” dedi. Jansa Avrupa Birliği kurucularının temel düşüncesinin birleşik, özgür ve barışçıl bir Avrupa olduğunu söyledi.

Jansa Avrupa Birliği'nin etkisini artırmadığı ülkelerde başka ülkelerin nüfuzunu artırdığının tecrübe edildiğini ifade etti. Sloven başbakan bunun yine AB'nin başa çıkması gereken sorunlar doğurduğunu söyledi. Jansa örnek olarak otoriter devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nın muhalefetin üzerine sert bir biçimde gittiği Doğu Avrupa ülkesi Belarus'u verdi.

Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Balkan ülkeleri arasında Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makendonya, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek bulunuyor. Müzakereler Kuzey Makendonya ve Arnavutluk örneğinde olduğu gibi ya hiç başlamadı ya da son derece ağır ilerliyor. Bunda AB'ye yeni ülkelerin hızlıca dahil edilmesine Fransa gibi bazı üyelerin eleştirel bakması da önemli rol oynuyor. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile AB üyelik müzakerelerinin başlaması ise ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle Bulgaristan tarafından bloke edilmişti.

Slovenya 6 ay süreyle ifa edeceği AB Konseyi dönem başkanlığı görevini Perşembe günü Portekiz'den devraldı. Yaklaşık 2 milyon 100 bin nüfusu olan ülkenin Avrupa'nın karar süreçlerindeki rolü oldukça sınırlı. Ancak 6 ay boyunca AB ülkeleri arasındaki fikir farklılıklarında aracı rolünü Slovenya oynayacak ve ülke kendi önemsediği konuları da gündeme getirebilecek.

dpa / EC, TY

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